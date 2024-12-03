Ternyata Ini Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia

Perbedaan pulau ular di Brasil dan Indonesia menarik diketahui. Indonesia ternyata juga mempunyai pulau ular yang terletak di Pulau Sumbawa, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Pulau tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Ilha da Queimada Grande dengan luas sekira 800 meter persegi di Brasil. Pulau ini berupa batu karang yang dihuni oleh spesies ular laut Laticauda colubrina. Berbeda dengan golden lancehead di Brasil, Laticauda colubrina dikenal tidak agresif dan tidak menggigit meskipun termasuk hewan liar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (3/12/2024), Okezone telah merangkum perbedaan pulau ular di Brasil dan Indonesia, sebagai berikut.

Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia

Di Brasil pulau ular bernama Ilha da Queimada Grande yang dapat ditemukan sekira 90 mil dari São Paulo. Akses ke pulau ini hampir dilarang, karena Angkatan Laut Brasil mengontrol siapa saja yang diizinkan berada di pulau itu demi keselamatan mereka sendiri, serta demi keselamatan ular-ular.

Beberapa ilmuwan dan pejabat Angkatan Laut yang telah diperiksa telah diberi akses ke pulau tersebut, tetapi pulau itu benar-benar milik ular. Di antara mereka adalah ular berkepala tombak emas, Bothrops insularis, ular berbisa yang tumbuh hingga lebih dari setengah meter.

Racun mereka bekerja sangat cepat karena hewan ini memangsa burung yang bersayap, sehingga tidak mudah dilacak jika tidak memiliki anggota tubuh. Meskipun ular golden lancehead tidak memiliki kemampuan bergerak, racunnya cukup kuat, cukup mematikan untuk membunuh burung dan melelehkan daging manusia hampir seketika.

Jelas bukan ular yang ingin Anda gigit, tetapi di Pulau Ular Anda mungkin tidak punya pilihan. Volume ular di sini dilaporkan sebanyak lima ekor per meter persegi. Dengan populasi reptil mematikan yang tampaknya berkembang pesat, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa burung-burung pun repot-repot berkunjung, tetapi mereka membutuhkan pulau itu sebagai tempat istirahat dalam rute migrasi mereka.