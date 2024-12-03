Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |14:36 WIB
Ternyata Ini Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia
Ternyata Ini Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia, (Foto: Freepik)
A
A
A

Perbedaan pulau ular di Brasil dan Indonesia menarik diketahui. Indonesia ternyata juga mempunyai pulau ular yang terletak di Pulau Sumbawa, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Pulau tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Ilha da Queimada Grande dengan luas sekira 800 meter persegi di Brasil. Pulau ini berupa batu karang yang dihuni oleh spesies ular laut Laticauda colubrina. Berbeda dengan golden lancehead di Brasil, Laticauda colubrina dikenal tidak agresif dan tidak menggigit meskipun termasuk hewan liar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (3/12/2024), Okezone telah merangkum perbedaan pulau ular di Brasil dan Indonesia, sebagai berikut.

Perbedaan Pulau Ular di Brasil dan Indonesia

Di Brasil pulau ular bernama Ilha da Queimada Grande yang dapat ditemukan sekira 90 mil dari São Paulo. Akses ke pulau ini hampir dilarang, karena Angkatan Laut Brasil mengontrol siapa saja yang diizinkan berada di pulau itu demi keselamatan mereka sendiri, serta demi keselamatan ular-ular.

Beberapa ilmuwan dan pejabat Angkatan Laut yang telah diperiksa telah diberi akses ke pulau tersebut, tetapi pulau itu benar-benar milik ular. Di antara mereka adalah ular berkepala tombak emas, Bothrops insularis, ular berbisa yang tumbuh hingga lebih dari setengah meter.

Racun mereka bekerja sangat cepat karena hewan ini memangsa burung yang bersayap, sehingga tidak mudah dilacak jika tidak memiliki anggota tubuh. Meskipun ular golden lancehead tidak memiliki kemampuan bergerak, racunnya cukup kuat, cukup mematikan untuk membunuh burung dan melelehkan daging manusia hampir seketika.

Jelas bukan ular yang ingin Anda gigit, tetapi di Pulau Ular Anda mungkin tidak punya pilihan. Volume ular di sini dilaporkan sebanyak lima ekor per meter persegi. Dengan populasi reptil mematikan yang tampaknya berkembang pesat, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa burung-burung pun repot-repot berkunjung, tetapi mereka membutuhkan pulau itu sebagai tempat istirahat dalam rute migrasi mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042//ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/519/3147352//ular_piton_5_meter_jebol_plafon_polsek_tanjung_bumi_giliran_polisi_minta_tolong_warga-wAaM_large.jpg
Ular Piton 5 Meter Jebol Plafon Polsek Tanjung Bumi, Giliran Polisi Minta Tolong Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/519/3114795//ular_sanca_3_meter_muncul_saat_banjir_di_jalanan_malang-VvHg_large.jpg
Ngeri! Ular Sanca 3 Meter Muncul saat Banjir di Jalanan Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/49/3111756//wiljan_pluim-htKE_large.jpg
Kisah Mantan Pemain PSM Makassar Wiljan Pluim, Pernah Melihat Ular Sebesar Anaconda saat Berlatih di Stadion Mattoangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/525/3110302//ular_kecil_masuk_kantor_polisi_di_bandung-rmJL_large.jpg
Ular Kecil Masuk Kantor Polisi, Petugas Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/626/3109466//ular-hoeu_large.jpg
Banjir Kapuk Muara: Warga Tangkap Ular dan Biawak, Dijual Rp300 Ribu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement