5 Destinasi Eropa yang Ramah di Kantong untuk Rayakan Natal

Bulan Desember telah tiba dan suasana Natal semakin terasa. Jika berencana liburan ke Eropa tahun ini, bersiaplah menikmati keajaiban musim liburan yang tak terlupakan.

Dengan pasar Natal yang meriah, lampu-lampu gemerlap, dan pemandangan musim dingin yang memukau, Eropa menawarkan pengalaman unik.

Merangkum dari Times of India pada Selasa (3/12/2024), tidak perlu khawatir soal anggaran, karena ada beberapa destinasi di eropa yang ramah di kantong sehingga tetap bisa memberikan pengalaman Natal yang istimewa dan tak terlupakan.

Berikut 5 destinasi Eropa yang ramah di kantong untuk rayakan Natal:

1. Budapest, Hongaria

Budapest berubah menjadi negeri ajaib musim dingin selama liburan Natal. Pasar Natal terkenal di kota ini, seperti di Vörösmarty Square, menawarkan berbagai hadiah kerajinan tangan, makanan lokal, dan anggur mulled yang hangat.

Pemandangan ikonik seperti Gedung Parlemen dan Kastil Buda semakin memukau dengan dekorasi lampu Natal. Sistem transportasi umum Budapest yang murah memudahkan menjelajahi kota, ditambah makanan lokalnya yang lezat dan terjangkau.

2. Praha, Republik Ceko

Praha memiliki pesona seperti negeri dongeng, terutama saat Natal tiba. Kota ini terkenal dengan arsitektur abad pertengahannya yang menawan. Old Town Square berubah menjadi pusat perayaan dengan pasar Natal yang indah.

Camilan khas Natal Ceko seperti trdelník (pastry manis) dan cokelat panas sangat cocok dinikmati sambil menjelajahi kota. Dengan akomodasi dan makanan yang cukup murah, Praha menjadi destinasi ideal untuk menikmati suasana Natal tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

3. Kraków, Polandia

Kraków adalah salah satu kota paling indah di Eropa yang semakin bersinar saat Natal. Main Market Square menggelar pasar Natal yang memukau, dengan stan-stan penuh warna yang menjual ornamen buatan tangan hingga makanan tradisional Polandia.

Kota ini lebih terjangkau dibandingkan destinasi lain di Eropa. Restoran, hotel, dan atraksi di Kraków menawarkan banyak pilihan hemat. Jalan-jalan di kota tua, mengunjungi Kastil Wawel, atau melakukan perjalanan sehari ke Auschwitz-Birkenau Memorial adalah aktivitas yang bisa dilakukan untuk memadukan suasana Natal dengan sentuhan sejarah.