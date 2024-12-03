Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pak Jede Jakarta! Tempat Makan Sate Klathak Favorit dengan Rasa Juara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:02 WIB
Pak Jede Jakarta! Tempat Makan Sate Klathak Favorit dengan Rasa Juara
Sate Hotplate, salah satu menu Sate Klathak Pak Jede. (Foto: dok Instagram/@satepakjede)
A
A
A

JAKARTA - Jika Anda pecinta kuliner terutama sate khas Indonesia maka Anda wajib mengunjungi Sate Klathak Pak Jede yang berlokasi di Jl. Bendungan Hilir No.12, RT.14/RW.3, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210.

Dengan rasa autentik dan kualitas yang tak tertandingi Pak Jede menjadi destinasi favorit para penikmat sate di Jakarta. Informasi lengkapnya bisa Anda temukan di satejede.com.

Kelezatan Sate Klathak yang Autentik

Sate Klathak Pak Jede memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dari sate pada umumnya. Jika kebanyakan sate menggunakan bumbu kacang atau kecap maka Sate Klathak Pak Jede hanya mengandalkan bumbu sederhana berupa garam dan merica.

Kesederhanaan ini justru membuat rasa daging kambing yang juicy dan lezat lebih menonjol. Setiap tusuk sate dibakar hingga matang sempurna, memberikan aroma panggang yang menggoda selera.

Yang membuat Sate Klathak Pak Jede semakin istimewa adalah penyajiannya. Sate ini disandingkan dengan kuah gulai yang kaya rempah dan gurih yang menciptakan perpaduan rasa yang harmonis dan memanjakan lidah.

Dengan harga hanya Rp52.000 per porsi membuat hidangan ini sangat terjangkau mengingat kualitas dan porsi yang cukup besar.

Menu Favorit Lainnya di Pak Jede

Tempat makan ini juga menawarkan berbagai menu lain yang tak kalah lezat. Berikut beberapa hidangan favorit yang wajib Anda coba:

      
