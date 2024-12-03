Cicip Menu Betawi, Warung Mak Dower Siap Menggoyang Lidah Anda!

JAKARTA - Masakan Betawi memang memiliki tempat tersendiri di hati pecinta kuliner Indonesia. Jika Anda mencari pengalaman kuliner autentik Betawi dengan rasa pedas yang menggoda, Warung Mak Dower adalah pilihan yang tepat.

Warung dengan website makdower.com ini bertempat di Jl. Pemuda No.72, RT.2/RW.4, Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ini telah lama menjadi ikon kuliner khas Betawi di Jakarta.

Mengapa Memilih Warung Mak Dower?

Warung Mak Dower dikenal sebagai tempat yang menyajikan berbagai hidangan khas Betawi yang kaya rasa. Mulai dari Empal Dower yang gurih dan pedas, hingga Bandeng Pindang dengan perpaduan rasa asam dan pedas yang menyegarkan.

Setiap sajian di Warung Mak Dower tidak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga mempertahankan autentisitas budaya Betawi. Penggunaan bumbu dan rempah khas membuat setiap gigitan terasa istimewa.

Selain cita rasa masakannya, Warung Mak Dower juga menawarkan suasana yang nyaman dan hangat. Interior warung dihiasi dengan ornamen tradisional khas Betawi, menciptakan pengalaman makan yang tidak hanya lezat tetapi juga penuh makna budaya.

Menu Andalan di Warung Mak Dower