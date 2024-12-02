Viral Penampakan Diduga Tempat Cuci Piring Rumah Makan di Sungai Kotor, Ini Kata Dokter

Viral Penampakan Diduga Tempat Cuci Piring Rumah Makan di Sungai Kotor, (Foto: Instagram)

Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan video yang memerlihatkan diduga tempat cuci piring salah satu tempat makan di Indonesia. Tempat tersebut terlihat kotor lantaran bersampingan dengan sungai yang penuh sampah.

Video tersebut mulanya viral usai direspon akun food vlogger, @codebluuuu. Ia tak habis pikir melihat seorang wanita mencuci piring di samping sungai yang kotor dan air yang keruh. Diduga, itu merupakan tempat cuci piring sebuah warung makan yang berlokasi di Palembang.

“Mendingan usaha doi yang bangkrut atau yang makan tutup usia?,” tulis Codeblu.

Viralnya area cuci piring yang diduga warung makan itu mengundang rasa jijik para netizen. dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AlFO-K, melalui Instagram-nya, @dionharyadi pun merespon kotornya tempat cuci piring tersebut.

dr. Dion mengatakan area cuci piring yang tercemar dan kotor itu memiliki dampak buruk bagi kesehatan karena menjadi sarang jutaan bakteri berbahaya. Risiko ini bisa sangat berbahaya salah satunya di orang-orang tertentu seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak.

“Di orang-orang yang sistem imunnya yang lebih rendah, mengonsumsi makanan di wadah yang tidak dicuci dengan itu bisa fatal,” kata dr. Dion dikutip Senin (2/12/2024).

dr. Dion mengatakan, mengonsumsi makanan itu perlu di wadah yang dicuci bersih dengan air dan sabun. Pasalnya, ribuan bakteri jahat bisa menempel di wadah makanan tersebut dan bisa menjadi racun untuk tubuh.