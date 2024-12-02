Fantastis, Dekorasi Pohon Natal Ini Dijual Sampai Rp20 Juta

Perayaan Natal tahun ini semakin semarak dengan hadirnya dekorasi mewah dari merek-merek ternama. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Versace, yang meluncurkan hiasan pohon Natal eksklusif dengan harga fantastis.

Melansir dari whatsthejam, Selasa (3/12/2024), Versace menawarkan dua hiasan pohon Natal eksklusif yang dihiasi detail emas dan glitter.

Pilihan pertama adalah kepala Medusa, ikon terkenal dalam mitologi Yunani, yang dijual seharga 370 pounds atau sekira Rp7,4 juta. Kepala Medusa ini menjadi simbol utama produk tersebut dan menghadirkan kesan elegan sekaligus klasik.

Dekorasi di puncak pohon natal ala Versace

Pilihan kedua adalah hiasan berbentuk koin klasik yang lebih mahal, dengan harga 495 pounds atau setara dengan Rp9,9 juta. Hiasan ini terbuat dari kaca halus, memiliki panjang 16 cm, tinggi 16,5 cm, dan berat hanya 92 gram.

Dengan detail glitter dan logo La Medusa, dekorasi ini dirancang untuk menggantikan bintang atau malaikat tradisional di puncak pohon Natal.

Fortnum & Mason yang menyediakan satu set enam crackers

Selain Versace, sejumlah merek lain juga merilis produk mewah untuk memeriahkan Natal. Misalnya, Fortnum & Mason, menyediakan satu set enam crackers dengan harga 1.000 pounds atau sekira Rp20,1 juta. Crackers ini berisi hadiah-hadiah istimewa, seperti penyaring teh berlapis perak dan pengoles madu yang terbuat dari kayu serta perak sterling.

Tak ketinggalan, Swarovski meluncurkan kalender advent mewah seharga 900 pounds atau sekira Rp18,1 juta. Produk-produk eksklusif ini menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menambahkan sentuhan kemewahan pada suasana Natal.

(Kemas Irawan Nurrachman)