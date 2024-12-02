Dua Kambing Ditangkap Setelah Membuat Resah Pejalan Kaki, Ada Ada Saja

Polisi Washington menangkap sepasang kambing yang kabur dan berkeliaran di sekitar kota sambil mengejar pejalan kaki pada tanggal 26 November.

Menurut pernyataan di media sosial oleh Departemen Kepolisian Kent, kedua kambing tersebut ditemukan di wilayah utara kota dan ditahan karena perilaku yang cukup berlebihan.

"Kami tidak tahu dari mana asal mereka, tetapi sepertinya mereka berdua berpikir mengejar orang akan jadi aktivitas yang menyenangkan," tulis pihak kepolisian seperti disitat UPI, Selasa (3/12/2024).

"Mereka memang sangat menggemaskan, tapi mari kita serius tidak baik bagi manusia maupun kambing untuk saling kejar-kejaran."

Dalam unggahan tersebut, pihak kepolisian juga bergurau: "Ketika kami tanya alasan di balik sikap agresif mereka, salah satu kambing hanya mengembik dan berkata dia 'sedang bad mood hari ini.'"

Kambing-kambing tersebut tidak benar-benar ditangkap karena "tindakan nakal" mereka, melainkan diangkut menggunakan "kendaraan yang nyaman" menuju Penampungan Hewan King County.

Kini, para petugas sedang berupaya mencari pemilik hewan-hewan tersebut.

(Kemas Irawan Nurrachman)