HOME WOMEN LIFE

Keren, Pemuda Ini Melamar Kekasih via Udara dengan Helikopter, Kok Bisa?

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |00:36 WIB
Keren, Pemuda Ini Melamar Kekasih via Udara dengan Helikopter, Kok Bisa?
Keren, Pemuda Ini Melamar Kekasih via Udara dengan Helikopter, Kok Bisa?
A
A
A

Pada hari Minggu, 1 Desember, sebuah momen romantis terjadi di langit Bydgoszcz, Polandia. Sebuah helikopter Robinson R44 dengan kode SP-ORP terbang membawa tiga orang, namun hanya dua orang yang tahu betapa spesialnya penerbangan kali itu.

Alexander, seorang penumpang, memiliki rencana istimewa. Di awal September, ia menghubungi Jacek, sang pilot, untuk mengusulkan ide melamar kekasihnya, Oliwia, di udara. Mengingat kepadatan lalu lintas udara, Jacek merancang rute penerbangan yang aman dan memastikan untuk menghindari area yang padat.

Saat hari yang dinanti tiba, Oliwia dan Alexander naik ke kursi belakang helikopter, sementara Jacek bertugas sebagai pilot. Setelah 15 menit terbang, mereka sudah cukup jauh dari bandara dan penerbangan pun memasuki jalur yang sudah direncanakan. Saat itulah rencana Alexander mulai dilaksanakan.

Keren, Pemuda Ini Melamar Kekasih via Udara dengan Helikopter, Kok Bisa
Keren, Pemuda Ini Melamar Kekasih via Udara dengan Helikopter, Kok Bisa

Melansir dari flightradar24, Senin (02/12/2024), selama penerbangan, Jacek menggambar pesan ‘MARRY ME’ dan gambar hati besar di layar pelacakan penerbangan. Pekerjaan ini memakan waktu sekitar satu jam, namun hasilnya sangat mengesankan.

Setelah selesai, Jacek memberikan sinyal kepada Alexander, yang kemudian meminta Oliwia untuk membuka aplikasi Flightradar24 di ponselnya dan melihat jalur penerbangan mereka. Oliwia terkejut ketika melihat pesan indah yang tertera di layar. Pada momen yang penuh kejutan itu, Alexander mengeluarkan cincin dan melamarnya di udara.

Dengan senyum penuh kebahagiaan, Oliwia menjawab kata yang paling dinanti: “Iya!”

Kisah cinta ini dipenuhi dengan kejutan dan momen tak terlupakan. Dengan rencana matang, penerbangan romantis ini berhasil mewujudkan impian Alexander untuk melamar kekasihnya dengan cara yang unik.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
