Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Audisi Miss Indonesia 2025 di Bandung, Peserta: Kesempatan Besar untuk Menginspirasi Kaum Perempuan Indonesia

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |19:10 WIB
Audisi Miss Indonesia 2025 di Bandung, Peserta: Kesempatan Besar untuk Menginspirasi Kaum Perempuan Indonesia
Audisi Miss Indonesia 2025 di Bandung, (Foto: Agus Warsudi/MPI)
A
A
A

Para peserta Big Audition Miss Indonesia 2025 di Kota Bandung pada Sabtu 30 November- Minggu, 1 Desember sangat antusias mengikuti beberapa tahap seleksi. Mereka sangat berharap bisa terpilih dan lolos ke babak final.

Para peserta audisi yang bukan hanya diikuti oleh mojang geulis (gadis cantik) asal Bandung, tapi juga provinsi lain itu, menilai Miss Indonesia merupakan ajang kontes kecantikan yang bukan hanya memilih perempuan cantik dari segi fisik, tetapi juga kecerdasan, bakat, dan menginspirasi.

Adela Rahma (19), mojang asli Bandung, mengatakan ikut audisi Miss Indonesia 2025 karena ajang kontes ini tidak hanya menilai dari kecantikan fisik peserta, tapi kecantikan dari dalam. Miss Indonesia mendorong peserta berpartisipasi positif di masyarakat.

"Saya berharap bisa tampil baik di Miss Indonesia 2025. Semoga Miss Indonesia sukses selalu," kata Adela.

Perempuan cantik yang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) ini mengatakan, sebelum mengikuti audisi, telah mempersiapkan diri dengan talenta. Adela sangat piawai membawakan tari daerah, Jaipong. "Saya juga berlatih public speaking," ujar Adela.

Okta Fitri (18), asal Kota Cimahi, mengatakan, motivasi mengikuti audisi Miss Indonesia 2025, ingin menginspirasi orang lain untuk berbuat positif.

"Persiapannya gak banyak. Tapi saya berlatih public speaking dan meningkat kepercayaan diri," kata siswi SMAN 6 Cimahi yang menekuni modeling dan musik ini.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175406/miss_indonesia-29Lr_large.jpg
Miss Indonesia Tanam Mangrove: Hijaukan Bumi, Lestarikan Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168602/nadeen-15cY_large.jpg
Sosok Miss Palestina Nadeen Ayoub, Catat Sejarah Debut di Miss Universe 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153691/monica_kezia-71GE_large.jpg
Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Monica Kezia: Happy Sekaligus Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153683/miss_world-HVhq_large.jpg
Pesan Miss World 2025 Suchata Chuangsri ke Finalis Miss Indonesia: Jadilah Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153675/miss_indonesia-wNjP_large.jpg
Puji Kualitas Finalis, Sudha Reddy Berharap Miss Indonesia 2025 Jadi The Next Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153640/miss_indonesia-KkEY_large.jpg
Transformasi Media dan Gen Z, Dialog Cerdas Finalis Miss Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement