Audisi Miss Indonesia 2025 di Bandung, Peserta: Kesempatan Besar untuk Menginspirasi Kaum Perempuan Indonesia

Para peserta Big Audition Miss Indonesia 2025 di Kota Bandung pada Sabtu 30 November- Minggu, 1 Desember sangat antusias mengikuti beberapa tahap seleksi. Mereka sangat berharap bisa terpilih dan lolos ke babak final.

Para peserta audisi yang bukan hanya diikuti oleh mojang geulis (gadis cantik) asal Bandung, tapi juga provinsi lain itu, menilai Miss Indonesia merupakan ajang kontes kecantikan yang bukan hanya memilih perempuan cantik dari segi fisik, tetapi juga kecerdasan, bakat, dan menginspirasi.

Adela Rahma (19), mojang asli Bandung, mengatakan ikut audisi Miss Indonesia 2025 karena ajang kontes ini tidak hanya menilai dari kecantikan fisik peserta, tapi kecantikan dari dalam. Miss Indonesia mendorong peserta berpartisipasi positif di masyarakat.

"Saya berharap bisa tampil baik di Miss Indonesia 2025. Semoga Miss Indonesia sukses selalu," kata Adela.

Perempuan cantik yang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) ini mengatakan, sebelum mengikuti audisi, telah mempersiapkan diri dengan talenta. Adela sangat piawai membawakan tari daerah, Jaipong. "Saya juga berlatih public speaking," ujar Adela.

Okta Fitri (18), asal Kota Cimahi, mengatakan, motivasi mengikuti audisi Miss Indonesia 2025, ingin menginspirasi orang lain untuk berbuat positif.

"Persiapannya gak banyak. Tapi saya berlatih public speaking dan meningkat kepercayaan diri," kata siswi SMAN 6 Cimahi yang menekuni modeling dan musik ini.