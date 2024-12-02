Kisah Wanita Mencari Orangtua Kandung dan Mendapatkan Fakta Ayahnya Jadi Teman Facebooknya Bertahun-tahun

SEORANG wanita asal Georgia, Tamuna Museridze mengalami kejutan besar dalam hidupnya setelah bertahun-tahun mencari asal-usulnya. Dalam perjalanannya menemukan orangtua kandung, Tamuna tidak menyangka akan menemukan fakta mengejutkan bahwa dia ternyata telah berteman dengan ayah kandungnya sendiri di Facebook selama bertahun-tahun. Bergini kisahnya.

Mengutip BBC, Senin (2/12/2024), Tamuna Museridze mulai curiga bahwa dia mungkin anak yang diadopsi pada tahun 2016, ketika orang tua pengasuh dan yang membesarkannya meninggal. Pada saat itu, Tamuna (40) dilaporkan menemukan sebuah akta kelahiran dengan namanya di atasnya, tetapi tanggal lahirnya berbeda dari tanggal lahir yang diketahuinya selama ini.

Tamuna yang merupakan seorang jurnalis kemudian membuat halaman Facebook dengan harapan menemukan informasi lebih lanjut tentang asal usulnya. Dia akhirnya menerima pesan dari seorang wanita di pedesaan Georgia, yang menceritakan bahwa bibinya telah menyembunyikan kehamilannya pada bulan September 1984, yang merupakan sekitar waktu tanggal lahir Tamuna yang sebenarnya. Wanita itu setuju untuk menjalani tes DNA dan kemudian hasil mengungkapkan bahwa wanita yang berasal dari pedesaan Georgia dan Tamuna adalah sepupu pertama, dan bahwa bibi itu sebenarnya adalah ibu kandung Tamuna.

Namun, ketika Tamuna menelepon ibu kandungnya, keadaan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. “Dia mulai berteriak, berteriak. Dia berkata bahwa dia belum pernah melahirkan anak. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan saya,” kata Tamuna kepada BBC, sambil menambahkan, “Saya siap untuk apa pun, tapi reaksinya kepada saya di luar dari apa yang saya bayangkan".

Namun, setelah sekitar satu minggu, Tamuna mendapatkan telelpon kedua dari ibu kandungnya dan memberi tahu Tamuna nama ayah kandungnya seorang pria bernama Gurgen Khorava. "Saya tidak percaya saya telah menemukan mereka," kata Tamuna.

Saat Tamuna membuka Facebook untuk mencari tau Gurgen, saat itulah Tamuna menemukan bahwa Gurgen sudah lama mengikuti ceritanya selama ini dan bahkan berteman di Facebook.

"Dia ada di daftar teman saya selama tiga tahun. Dia bahkan tidak tahu ibu kandung saya sedang hamil. Itu adalah kejutan besar baginya," ucapnya.

Pasangan itu segera merencanakan pertemuan di kota kelahiran Gurgren. "Aneh sekali saat dia menatapku, dia tahu bahwa aku adalah putrinya. Ada banyak emosi campur aduk yang saya rasakan," kata Tamuna.