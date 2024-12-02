Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Oknum Polisi Tampar dan Tendang Anak Sekolah Dasar, Picu Kemarahan Publik

Farah Syahida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |15:02 WIB
Oknum Polisi Tampar dan Tendang Anak Sekolah Dasar, Picu Kemarahan Publik
Polisi tendang anak SD. (Foto: SCMP/Weibo)
SEORANG oknum polisi di China memicu kemarahan publik, setelah beredar video penganiayaan terhadap bocah sekolah dasar. Dalam rekaman tersebut, seorang polisi melakukan penganiayaan dengan cara menedang dan menampar bocah laki-laki berusia 12 tahun, di dekat Sekolah Dasar Hongzhuang, yang terletak di sebuah kabupaten di wilayah otonom Ningxia Hui, China bagian barat laut.

Merangkum SCMP, Senin (2/12/2024), rekaman video yang muncul pada 22 November lalu menunjukkan seorang anak laki-laki bernama Ma dianiaya oleh seorang polisi. Dalam video tersebut, pelaku tega menjambak rambut Ma dan sesekali menamparnya. Sementara seorang polisi lainnya hanya berdiri diam dan menyaksikan penganiayaan yang diakukan oleh rekannya.

Kejadian ini bermula ketika dua anak melaporkan kepada orang tua mereka soal perundungan yang dialami Ma. Setelah diselidiki, diketahui bahwa Ma meninggalkan sekolah tanpa izin. Polisi yang hadir, yaitu Wang dan Dai kemudian mengejar Ma yang akhirnya berujung pada konfrontasi di luar sekolah.

Usai video tersebut viral, ibu Ma langsung meminta keadilan melalui media sosial, yang kemudian memicu gelombang kemarahan di dunia maya. Banyak warganet yang marah dengan hal yang dilakukan oleh polisi, sebab tindakan tersebut tidak dapat dibenarkkan dalam bentuk apapun.

Menanggapi kejadian tersebut, pihak kepolisian mengungkapkan pemecatan kepada Ma, yang juga merupakan seorang wakil kepala kantor polisi kabupaten pada 24 November lalu. 

Halaman: 1 2
1 2
      
