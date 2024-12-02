Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Nekat Naik Gunung Dukono saat Erupsi, Bikin Netizen Auto Geram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |10:59 WIB
Viral Wanita Nekat Naik Gunung Dukono saat Erupsi, Bikin Netizen Auto Geram
Viral Wanita Nekat Naik Gunung Dukono saat Erupsi, Bikin Netizen Auto Geram (Foto: Twitter)
A
A
A

Seorang wanita baru-baru ini viral di media sosial usai memamerkan momen dirinya mendaki Gunung Dukono, di Maluku Utara. Sayangnya, aksi wanita ini banjir hujatan warganet lantaran dilakukan saat gunung tersebut tengah erupsi. 

Momen itu viral usai diunggah akun X, @dolanid. Wanita itu terlihat berada di puncak gunung Dukono dan terlihat menikmati suasananya meski terlihay kepulan asap di gunung tersebut.

“Kaget dikit di akhir karena kena angin letusan gak ngaruh. Jangan ditiru ya kawan,” tulis akun tersebut.

Viral Wanita Nekat Naik Gunung Dukono saat Erupsi, Bikin Netizen Auto Geram
Viral Wanita Nekat Naik Gunung Dukono saat Erupsi, Bikin Netizen Auto Geram

Tanpa rasa takut, wanita itu menyaksikan langsung erupsi gunung tersebut. Ia bahkan mendekat saat kepulan asap semakin tebal.

Suasana pun terlihat semakin mencekam di gunung tersebut. Bahkan, terdengar suara gemuruh dan lahar panas muncul dari gunung itu.

Halaman:
1 2
      
