Big Audition Miss Indonesia 2025 Bandung, Juri: Banyak yang Berkriteria MISS

Puluhan mojang geulis (cantik) Bandung mengikuti Big Audition Miss Indonesia 2025 di El Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 1 Desember 2024. Tak hanya bermodal wajah cantik dan postur tinggi semampai, mereka juga memili talenta dan Manners, Impressive, Smart, and Social (MISS).

Audisi Miss Indonesia 2025 berlangsung dua hari yakni Sabtu, 30 November hingga Minggu, 1 Desember 2024. Para peserta yang mengikuti audisi Miss Indonesia 2025 tidak hanya berasal dari kota Bandung, tetapi juga dari beberapa kota besar di Indonesia.

Di lokasi terlihat sejumlah peserta silih berganti mengisi formulir pendaftaran, dilanjutkan dengan tes tertulis dan wawancara dengan para juri.

Seperti audisi-audisi sebelumnya, para peserta harus melalui sejumlah tahap penilaian yang mencakup kecerdasan, kepribadian, dan jiwa sosial tinggi. Tiga hal itu menjadi syarat utama yang diharapkan dimiliki Miss Indonesia.

Executive Produser Miss Indonesia 2025 Fajar Kurniawan

Executive Produser Miss Indonesia 2025 Fajar Kurniawan mengatakan, audisi Miss Indonesia 2025 di Kota Bandung berlangsung dua hari ini berlangsung dengan lancar.

"Kami melihat antusiasmenya sangat bagus ya. Dari pendaftar yang hadir, kemudian masuk ke ruang penjurian. Animonya juga bagus," kata Fajar.

Menurut Fajar, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 di Kota Bandung, memiliki kriteris MISS yaitu, Manners, Impressive, Smart, dan Social. Selain itu, para peserta audisi di Bandung juga berwawasan luas, cantik, dan aktif dalam kegiatan sosial.

"Kota Bandung merupakan kota kedelapan penyelenggaraan Big Audition Miss Indonesia 2025. Pertama kami gelar di Jakarta. Setelah itu, Kota Malang, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Salatiga, dan Semarang. Setelah itu, kami ke Kota Bandung," ujar Fajar selaku salah satu juri.

Proses penjurian audisi Miss Indonesia 2025 cukup panjang. Diawali dengan pendaftaran melalui media sosial resmi Miss Indonesia 2025.

Selanjutnya, mereka registrasi ulang di lokasi audisi. Peserta menjalani pengukuran tinggi dan berat badan. Setelah itu, mereka mengikuti tes tertulis dan wawancara.

"Kota terakhir pelaksanaan audisi Miss Indonesia 2025 adalah Jakarta pada pekan depan, 7-8 Desember 2024," tuturnya.

Ditanya berapa banyak peserta audisi dari Bandung yang akan lolos ke Jakarta, Fajar mengatakan, juri akan mengumpulkan semua data ke Jakarta untuk dilakukan penyaringan kembali.

Akhirnya nanti juri akan mengumumkan siapa yang akan mewakili provinsi masing-masing. "Nanti yang akan lolos ke babak final 38 orang, mewakili provinsi di Indonesia. Pelaksanaan final akan diumumkan di medsos Miss Indonesia 2025," ucap Fajar.