Bahaya Kandungan Merkuri dan Hidrokuinon di Produk Skincare, Gen Z Wajib Tahu!

BERBAGAI tren perawatan kulit dan wajah ditawarkan di era menjamurnya produk skincare. Gen Z sebagai target market produk kekinian harus memiliki pengetahuan agar tak jadi korban produk mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hirokuinon.

Mengutip NYC Health, merkuri dalam produk skincare umumnya ditemukan di krim wajah dan sabun muka. Unsur kimia dengan lambang Hg ini dapat diserap melalui kulit.

Jika terus-menerus mengenai kulit tentunya merkuri dapat merusak otak, sistem saraf, dan ginjal. Tentunya, juga dapat merusak kulit, menyebabkan ruam dan bintik-bintik berjerawat, serta membuat kulit berwarna keabu-abuan.

Semakin lama dan sering produk yang mengandung merkuri digunakan, semakin besar pula risiko kesehatannya. Produk-produk mengandung merkuri ini juga bisa sangat berbahaya bagi anak-anak.

Sementara itu, penggunaan hidrokuinon yang berlebihan bisa menyebabkan efek samping okronosis eksogen. Okronosis eksogen merupakan salah satu penyakit kulit dengan gambaran deposisi pigmen kebiruan pada wajah yang disebabkan oleh penggunaan hidrokuinon dalam krim pemutih topical yang terjadi dalam waktu yang cukup lama.

CEO Qasas Rilwhite, dr. Zahra menyarankan agar Gen Z menggunakan skincare yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, Gen Z diminta untuk menghindari produk yang menawarkan hasil instan.

“Konsisten dan sabar dalam penggunaan skincarenya karena produk yang aman itu hasilnya tidak instan seperti produk-produk yang menggunakan kandungan yang berbahaya seperti merkuri atau hidrokuinon,” ucapnya, dikutip Senin (2/12/2024).

Dr. Zahra menegaskan, kandungan produk perlu menjadi perhatian. Pasalnya, kandungan berbahaya akan berdampak fatal bagi kesehatan.

“Penggunaan bahan baku dengan kualitas baik, terjamin mutunya, serta di proses secara aman dan hygienis harus jadi standar penting. Seperti di Qasas, kami menjamin semuanya sudah dilakukan uji lab mandiri juga, sehingga produknya sangat aman untuk dipakai jangka panjang sekalipun,” ucapnya.