Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wanita Ini Nekat Naik Pesawat Tanpa Boarding Pass, Terungkap Setelah Sering ke Kamar Mandi

Viona Marsanda , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:32 WIB
Wanita Ini Nekat Naik Pesawat Tanpa Boarding Pass, Terungkap Setelah Sering ke Kamar Mandi
Wanita Ini Nekat Naik Pesawat Tanpa Boarding Pass, Terungkap Setelah Sering ke Kamar Mandi
A
A
A

Seorang wanita berhasil menyelinap ke penerbangan Delta Airlines dari New York menuju Paris tanpa boarding pass atau paspor, memicu kekhawatiran keamanan penerbangan. Wanita tersebut, pemegang kartu hijau AS dengan paspor Rusia, ditemukan di udara setelah pramugari mencurigai dia sering ke kamar mandi pesawat.

Dilansir dari People, Senin (2/12/24), insiden ini terjadi pada 26 November dalam penerbangan Delta 264 yang berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy (JFK) menuju Bandara Charles de Gaulle di Paris. 

Menurut seorang penumpang, Rob Jackson, wanita tersebut diduga bersembunyi di toilet di bagian belakang pesawat selama proses lepas landas.

Menurut Transportation Security Administration (TSA), wanita itu berhasil melewati pos pemeriksaan keamanan di JFK dan menyelinap ke area boarding tanpa dokumen perjalanan. 

Meski telah menjalani pemeriksaan keamanan, tidak jelas bagaimana ia dapat melewati agen gerbang tanpa terdeteksi.

Juru bicara TSA menyatakan bahwa wanita tersebut tidak membawa barang terlarang, sehingga tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Namun, insiden ini memunculkan pertanyaan serius tentang celah keamanan di salah satu bandara tersibuk di dunia.

Penumpang lain baru mengetahui kejadian ini setelah pesawat mendarat di Paris. Polisi Prancis langsung naik ke pesawat untuk menahan wanita tersebut.

Dalam rekaman pengumuman di dalam pesawat, kapten mengatakan kepada penumpang untuk tetap duduk hingga situasi terkendali.

“Pengumuman pertama tentang adanya masalah adalah saat kami sudah parkir di gerbang,” kata Jackson. “Polisi Prancis kemudian menangani masalah keamanan ini.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement