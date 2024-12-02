Wanita Ini Nekat Naik Pesawat Tanpa Boarding Pass, Terungkap Setelah Sering ke Kamar Mandi

Seorang wanita berhasil menyelinap ke penerbangan Delta Airlines dari New York menuju Paris tanpa boarding pass atau paspor, memicu kekhawatiran keamanan penerbangan. Wanita tersebut, pemegang kartu hijau AS dengan paspor Rusia, ditemukan di udara setelah pramugari mencurigai dia sering ke kamar mandi pesawat.

Dilansir dari People, Senin (2/12/24), insiden ini terjadi pada 26 November dalam penerbangan Delta 264 yang berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy (JFK) menuju Bandara Charles de Gaulle di Paris.

Menurut seorang penumpang, Rob Jackson, wanita tersebut diduga bersembunyi di toilet di bagian belakang pesawat selama proses lepas landas.

Menurut Transportation Security Administration (TSA), wanita itu berhasil melewati pos pemeriksaan keamanan di JFK dan menyelinap ke area boarding tanpa dokumen perjalanan.

Meski telah menjalani pemeriksaan keamanan, tidak jelas bagaimana ia dapat melewati agen gerbang tanpa terdeteksi.

Juru bicara TSA menyatakan bahwa wanita tersebut tidak membawa barang terlarang, sehingga tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Namun, insiden ini memunculkan pertanyaan serius tentang celah keamanan di salah satu bandara tersibuk di dunia.

Penumpang lain baru mengetahui kejadian ini setelah pesawat mendarat di Paris. Polisi Prancis langsung naik ke pesawat untuk menahan wanita tersebut.

Dalam rekaman pengumuman di dalam pesawat, kapten mengatakan kepada penumpang untuk tetap duduk hingga situasi terkendali.

“Pengumuman pertama tentang adanya masalah adalah saat kami sudah parkir di gerbang,” kata Jackson. “Polisi Prancis kemudian menangani masalah keamanan ini.”