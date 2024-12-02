Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Buah Ini Dapat Menambah Darah untuk Cegah Anemia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |15:34 WIB
5 Buah Ini Dapat Menambah Darah untuk Cegah Anemia
Buah-buahan untuk cegah anemia. (Foto: dok freepik/stockking)
A
A
A

JAKARTA - Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Jika hal ini terjadi, tubuh menjadi lemas, mudah lelah, dan kulit menjadi pucat. Salah satu cara  mencegah dan mengobati anemia adalah dengan mengonsumsi makanan  kaya zat besi, seperti buah-buahan.

Mengapa Buah-buahan Penting bagi Penderita Anemia?

Selain zat besi, buah-buahan juga mengandung vitamin dan mineral lain yang penting untuk produksi sel darah merah. Misalnya, vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik.

Rekomendasi Buah Penambah Darah

Mengutip dari beragam sumber salah satunya pafiogankomeringuluselatan.org, berikut adalah beberapa jenis buah yang kaya akan zat besi dan nutrisi penting lainnya untuk membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah:

1. Anggur

Anggur, baik yang berwarna merah maupun hijau, mengandung zat besi dan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C dalam anggur berperan penting dalam membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan yang kita konsumsi.

Selain itu, anggur juga mengandung potasium yang baik untuk kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi anggur secara teratur, Anda tidak hanya membantu meningkatkan kadar hemoglobin, tetapi juga menjaga kesehatan jantung Anda.

2. Delima

Buah delima sering disebut sebagai "superfood" karena kaya akan nutrisi. Selain mengandung zat besi yang cukup tinggi, delima juga merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel darah merah dari kerusakan akibat radikal bebas.

Kandungan vitamin C dalam delima pun turut membantu penyerapan zat besi yang lebih optimal. Dengan mengonsumsi delima secara rutin, Anda dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/481/3076525/ibu_hamil-zruw_large.jpg
4,9 Juta Ibu Hamil Kekurangan Gizi, 27 Persen Terkena Anemia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/481/2777667/6-penyakit-silent-killer-kaum-wanita-ada-pcos-cwWJurI1rb.JPG
6 Penyakit Silent Killer Kaum Wanita, Ada PCOS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/23/481/2459704/pentingnya-edukasi-gizi-untuk-cegah-anemia-pada-siswa-pondok-pesantren-ZEcURHObWD.jpg
Pentingnya Edukasi Gizi untuk Cegah Anemia pada Siswa Pondok Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/16/481/1337486/penyebab-anemia-yang-perlu-anda-ketahui-KfjLpJc5MU.jpg
Penyebab Anemia yang Perlu Anda Ketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/21/484/1015735/nTM01zHWGz.jpg
Manfaat Ciplukan, Penurun Risiko Diabetes & Anemia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/08/29/482/682306/ZH9kEwBi0I.jpg
Ibu Hamil Wajib Minum Tablet Tambah Darah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement