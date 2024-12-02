5 Buah Ini Dapat Menambah Darah untuk Cegah Anemia

JAKARTA - Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Jika hal ini terjadi, tubuh menjadi lemas, mudah lelah, dan kulit menjadi pucat. Salah satu cara mencegah dan mengobati anemia adalah dengan mengonsumsi makanan kaya zat besi, seperti buah-buahan.

Mengapa Buah-buahan Penting bagi Penderita Anemia?

Selain zat besi, buah-buahan juga mengandung vitamin dan mineral lain yang penting untuk produksi sel darah merah. Misalnya, vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik.

Rekomendasi Buah Penambah Darah

Mengutip dari beragam sumber salah satunya pafiogankomeringuluselatan.org, berikut adalah beberapa jenis buah yang kaya akan zat besi dan nutrisi penting lainnya untuk membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah:

1. Anggur

Anggur, baik yang berwarna merah maupun hijau, mengandung zat besi dan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C dalam anggur berperan penting dalam membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan yang kita konsumsi.

Selain itu, anggur juga mengandung potasium yang baik untuk kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi anggur secara teratur, Anda tidak hanya membantu meningkatkan kadar hemoglobin, tetapi juga menjaga kesehatan jantung Anda.

2. Delima

Buah delima sering disebut sebagai "superfood" karena kaya akan nutrisi. Selain mengandung zat besi yang cukup tinggi, delima juga merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel darah merah dari kerusakan akibat radikal bebas.

Kandungan vitamin C dalam delima pun turut membantu penyerapan zat besi yang lebih optimal. Dengan mengonsumsi delima secara rutin, Anda dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia.