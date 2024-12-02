Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Mengonsumsi Obat Darah Tinggi Dapat Merusak Ginjal? Simak Faktanya

Farah Syahida , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |18:38 WIB
Apakah Mengonsumsi Obat Darah Tinggi Dapat Merusak Ginjal? Simak Faktanya
Apakah mengonsumsi obat darah tinggi dapat merusak ginjal? (Foto: Ilustrasi/Freepik)
APAKAH mengonsumsi obat darah tinggi dapat merusak ginjal jadi pertanyaan banyak orang. Saat mengalami tekanan darah tinggi, biasanya seseorang akan segera mengonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah agar tetap stabil.

Namun, muncullah banyaknya spekulasi bahwa mengonsumsi obat darah tinggi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Apakah hal tersebut benar atau hanya sekadar mitos? Simak faktanya berikut ini.

Hipertensi atau darah tinggi merupakan salah satu faktor yang apabila tidak ditangani justru akan menyebabkan kerusakan pada ginjal, bahkan sampai gagal ginjal kronis. Apabila fungsi ginjal dalam tubuh terganggu, hal ini bisa menyebabkan berbagai kompilkasi penyakit.

Kerusakan pada ginjal umunya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, tetapi kerusakan tersebut dapat diperlambat dengan perawatan intensif. Oleh karena itu, mengontrol tekanan darah dengan obat penurun darah tinggi merupakan langkah penting untuk melindungi ginjal tetap sehat.

Obat darah tinggi dari golongan Angiotensin-converting Enzyme Inhibitor (ACE Inhibitor) dan Angiotensin II Receptor Blocker (ARB) justru direkomendasikan oleh para ahli untuk menurunkan tekanan darah. Hal ini dikarenakan kedua golongan obat tersebut dapat membantu mengendurkan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah. Maka dari itu, kedua golongan obat ini bisa mencegah kerusakan ginjal pada pasien hipertensi.







