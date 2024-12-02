Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cara Transit Pesawat Domestik dan Internasional yang Tepat dan Efisien

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |12:25 WIB
Cara Transit Pesawat Domestik dan Internasional yang Tepat dan Efisien
Cara Transit Pesawat Domestik dan Internasional yang Tepat dan Efisien, (Foto: Freepik)
A
A
A

Saat memilih pesawat terbang sebagai moda transportasi, ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Salah satunya saat melakukan transit dari bandara domestik menuju penerbangan internasional. Proses ini sering kali membingungkan, terutama bagi mereka yang pertama kali melakukannya. 

Agar tidak tertinggal pesawat atau kehilangan barang, berikut adalah panduan mengenai cara transit pesawat domestik dan internasional dengan benar dan efisien:

1. Check-in ke Counter Maskapai

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah check-in di counter maskapai yang digunakan. Kamu akan diminta untuk menunjukkan paspor dan kode booking pesawat. Jika penerbangan menggunakan maskapai yang sama, kamu dapat langsung mencetak boarding pass untuk seluruh perjalanan.

Saat check-in, pastikan untuk memeriksa berat bagasi agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Jika menggunakan maskapai yang berbeda untuk penerbangan internasional, kamu akan diminta untuk mengambil bagasi terlebih dahulu dan kemudian melakukan check-in ulang untuk penerbangan selanjutnya.

2. Mengunjungi Imigrasi

Setelah selesai check-in, langkah selanjutnya menuju ke bagian imigrasi. Siapkan paspor dan tiket pesawat untuk proses pemeriksaan. Petugas imigrasi akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tujuan perjalanan, keperluan, serta waktu kembali. Pastikan menjawab dengan jelas untuk memudahkan proses.

3. Mencari Gate Keberangkatan

Setelah lolos pemeriksaan imigrasi, carilah gate atau pintu gerbang sesuai dengan nomor yang tercantum di tiket pesawat. Bila kesulitan menemukan lokasi gate, tidak ada salahnya bertanya pada petugas bandara. 

Untuk perjalanan yang jauh, beberapa maskapai penerbangan menyediakan fasilitas mobil golf untuk memudahkan perjalanan menuju gate yang terletak jauh dari area pemeriksaan.

 

