Naik Pesat! Wonderful Indonesia Co-Branding 2024 Tembus 217 Mitra

PROGRAM Wonderful Indonesia Co-Branding dari Kementerian Periwisata tahun 2024 ini melaju semakin pesat. Program ini menjadi upaya menguntungkan para mitra dan pemerintah untuk mempromosikan Indonesia di kancah global dan telah dilakukan sejak tahun 2017.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa mengungkap program ini bisa memberikan dampak positif ekonomi Indonesia yang terus berkembang berkat kerja sama dan promosi yang dilakukan para pelaku ekonomi kreatif.

“Saya juga melihat portofolio program kerjsama ini sejak tahun 2017 program ini terus berkembang dan semakin bertambah mitra yang bekerja sama,” ungkap Ni Luh dalam acara Wonderful Indonesia Co-Branding Awards 2024 di Sarina, Jakarta Pusat, dikutip Senin (2/12/2024).

Adapun program tersebut memberikan penghargaan kepada para mitra melalui Wonderful Indonesia Co-Branding Awards 2024. Wakil Menteri Ni Luh Puspa mengatakan penghargaan ini sebagai apresiasi kepada para mitra yang turut membantu perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

“Kami memberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih atas kontribusi luar biasa yang telah bapak ibu berikan. Pemenang ini adalah kunci nyata untuk mendukung perkembangan pariwisata Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran, Ni Made Ayu Marthini mengatakan program co-branding ini meningkat pesat dengan bertambahnya mitra dari berbagai brand lokal maupun multinasional. Tahun ini ada 217 mitra yang bergabung dengan Wonderful Indonesia Co-Branding dan jumlahnya naik tiga kali lipat dari tahun 2022 lalu.

“Sekitar 2022 atau 2 tahun yang lalu, jumlah (mitranya) sekitar 86. Selama dua tahun ini tiga kali lipat peningkatan (mitra) sehingga hari ini jumlahnya 217 jenama dari co-branding,” ungkap Ni Made.

Ni Made mengatakan co-branding dilakukan sebagai upaya mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia ke kancah dunia. Ia berharap semakin banyak jenama yang bergabung sebagai mitra co-branding dan saling menguntungkan.

“Itu sangat membantu dalam mempromosikan Indonesia tidak hanya di dalam, tapi juga luar negeri dan bagaimana orang bisa mengenal Indonesia melalui co branding ini. Jadi kami memberikan rasa terima kasih,” jelasnya.