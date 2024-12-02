Eksplorasi Keindahan Pulau Mujan Bersama Chef Arie Andika di Dapoer Ngebul

Dalam ekspolari Dapoer Ngebul pada Selasa, 3 Desember 2024, pukul 11.00 WIB, Arie Andika yang juga host program ini akan memasak di dua lokasi yakni Pulau Mujan, Serang dan Desa Banyu Resmi, Kabupaten Bogor.

Arie Andika akan memasak dari bahan yang diambil dari lokasi dan memasaknya di dekat aliran sungai, saung di tengah sawah, pulau, dan berbagai tempat lainnya yang bernuansa alam pedesaan / perkampungan dengan menggunakan perlengkapan seadanya layaknya seorang traveler chef.

Chef Arie Andika juga akan memasak Ikan Bakar, Bihun Ayam Saos Alpukat, Ayam Panggang Jerami, Alpukat Kocok, dan Udang Panggang.

Chef Arie juga akan melakukan eksplorasi mulai dari menyelam dan mencari ikan untuk dibuat ikan bakar. Mencari kayu bakar dan memetik buah alpukat bersama dengan para pekerja kebun. Chef Arie juga menangkap udang sampai menyelam, dan pembuatan udang panggang

Saksikan petualangan memasak Chef Arie Andika di program terbaru ‘Dapoer Ngebul’, setiap Selasa, pukul 11.00 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Kemas Irawan Nurrachman)