HOME WOMEN FASHION

5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |06:27 WIB
Anya Geraldine salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian publik. Tak hanya cantik, dia selalu memiliki gaya outfit kece yang membuat banyak orang terpesona kepadanya.

Seperti baru-baru ini, Anya mengunggah foto dirinya saat hadir di acara gala premier film terbaruhya berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea. Pada tampilannya itu, dia memakai mini dress warna pink dipadukan dengan jubah satin elegan.

Penasaran seperti apa penampilan Anya Geraldine di acara tersebut? Berikut rangkumannya dari Instagram @anyageraldine, Selasa (3/12/2024):

1. Tampil cantik dengan makeup flawless

Anya begitu cantik dengan tampilan flawless. Polesan makeup nuansa pink membuat dia terlihat makin cantik dan memesona.

Tidak banyak permainana warna pada makeupnya. Mengusung makeup ala drakor, menggunakan warna soft dan simple. 

“Cantik banget,” kata @dizu***

2. OOTD

Gaya OOTD Anya Geraldine saat pose di red carpet. Ia tampil stunning memakai kemben dress mini warna pink dipadukan dengan jubah off shoulder yang menambah keanggunan tampilannya. Ia juga menambahkan stoking transparan dan high heels warna pink soft. 

“Perfect,” sambung @mahreen***

3. Tampil stunning

Penampilan Anya Geraldine nampak stunning di foto ini. Kulitnya yang sawo matang dipadukan busana nuansa pink, membuat penampilannya kontras. Ia pun terlihat makin eksotis di foto ini.

 

Halaman:
1 2
      
