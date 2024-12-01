4 Potret Soimah Cuci Piring Sendiri saat Ditinggal ART, Penampilan Sederhananya Bikin Salfok

ARTIS terkenal Soimah Pancawati baru-baru ini menjadi sorotan karena aksinya. Pasalnya, dia tak segan-segan tampil apa adanya saat mencuci piring karena ditinggal mudik oleh sang pembantu.

Momen tersebut diabadikan dalam sebuah video dan dibagikan oleh Soimah sendiri lewat postingan di akun Instagramnya baru-baru ini. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun @showimah, Minggu (1/12/2024).

1. Tak gengsi

Meski telah menjadi sosok artis yang terkenal, Soimah tak gengsi memamerkan aktivitas kesehariannya saat ditinggal mudik oleh ART. Misalnya, saat mencuci tumpukan piring di rumahnya.

Dalam video tersebut, dia bahkan tampil apa adanya dengan kaos oblong berwarna hijau dan celana pendek merah. Wajahnya pun tampak tanpa pulasan makeup sedikitpun.

2. Sudah terbiasa