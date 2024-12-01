Viral Ulang Tahun Pemuda Ini Dirayakan LC Karaoke, Warganet: Customer Setia Kayaknya

SAAT merayakan ulang tahun memang paling seru bersama pasangan. Mereka akan membuat momen seru yang tak akan terlupakan. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa merasakan momen itu di haru ulang tahunnya.

Seperti halnya yang dirasakan oleh seorang pemuda yang merayakan ulang tahun yang tak disangka-sangka. Saat ulang tahun, pria ini malah mencari hiburan ke tempat karaoke yang menyediakan Lady Companion (LC). LC adalah sebuah profesi yang sangat melekat dengan dunia hiburan malam.

Pemilik akun TikTok @nizarnrskndr membagikan momen saat merayakan ulang tahunnya. Pria memakai sweatshirt ini terlihat sedang berada di sebuah ruangan karaoke.

“Ulang tahun dirayain sama pacar, sama LC dong,” tulis akun tersebut seperti dikutip dari pada Minggu (1/12/2024).

Tak lama ada dua orang perempuan yang masuk ke ruangan itu dan memberi kue ulang tahun, beserta lilin di atasnya.

Sontak, cowok itu pun kaget dengan kehadiran dua LC yang memberinya kejutan ulang tahun. Sambil malu-malu, ia pun berdoa dan meniup lilin.

Tak hanya itu, kedua LC itu juga mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Bahkan cowok itu sempat bersalaman sambil salting.