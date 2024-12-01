Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liburan ke Hong Kong, Nagita Slavina Pakai Sweater Seharga Motor Baru!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |07:02 WIB
Liburan ke Hong Kong, Nagita Slavina Pakai <i>Sweater</i> Seharga Motor Baru!
Nagita Slavina. (Foto: IG FNS)
A
A
A

SELEBRITIS Nagita Slavina tengah menikmati liburannya di Hong Kong bersama sanak keluarga. Di momen liburan ini, Nagita selalu tampil cantik dan modis serta menjadi sorotan netizen.

Gigi, akrab ia disapa tak pernah gagal tampil maksimal di setiap kesempatan. Istri Raffi Ahmad itu juga menjadi sorotan saat dirinya tampil kasual dengan sweater yang ia kenakan.

Bukan sembarang sweater, outfit tersebut merupakan keluaran barang brande, Loewe sehingga memiliki harga selangit. Outfit Nagita Slavina ini diungkap akun Instagram, @fanpage_nagitaslavina.

Sweater tersebut merupakan keluaran brand, Loewe seri Anagram Sweater. Sekilas, outfit tersebut terlihat simple dan kasual dengan motif garis-garis berwarna merah dan hitam.

Nagita nampak memadukannya dengan kemeja putih sehingga memberikan aksen stylish tapi tetap kasual. Sweater tersebut juga terlihat nyaman dan hangat sehingga cocok untuk liburan jelang akhir tahun.

Meski terlihat simple, sweater Nagita Slavina ini begitu mewah dan harganya tak main-main. Sweater simple milik Nagita ini dibanderol seharga motor baru mencapai Rp21,9 juta.

Ini bukan pertama kalinya Nagita Slavina mengenakan barang simple dengan harga selangit. Ia bahkan kerap bikin netizen terkejut dengan asesoris sederhana namun memiliki harga fantastis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/33/3188341//rafi_ahmad_dan_nagita_slavina-rSZJ_large.JPG
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sumbangkan Uang Pribadi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/194/3182278//raisa-dufW_large.jpg
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3180966//nagita_slavina-zVYw_large.jpg
Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina Pakai Kaos Casual tapi Tenteng Tas Rp74 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/629/3180532//lily-asyR_large.jpg
Princess Lily Sultan Andara Ikutan Demam Lagu 'Kalau Ada 9 Nyawa' 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370//raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement