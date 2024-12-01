Liburan ke Hong Kong, Nagita Slavina Pakai Sweater Seharga Motor Baru!

SELEBRITIS Nagita Slavina tengah menikmati liburannya di Hong Kong bersama sanak keluarga. Di momen liburan ini, Nagita selalu tampil cantik dan modis serta menjadi sorotan netizen.

Gigi, akrab ia disapa tak pernah gagal tampil maksimal di setiap kesempatan. Istri Raffi Ahmad itu juga menjadi sorotan saat dirinya tampil kasual dengan sweater yang ia kenakan.

Bukan sembarang sweater, outfit tersebut merupakan keluaran barang brande, Loewe sehingga memiliki harga selangit. Outfit Nagita Slavina ini diungkap akun Instagram, @fanpage_nagitaslavina.

Sweater tersebut merupakan keluaran brand, Loewe seri Anagram Sweater. Sekilas, outfit tersebut terlihat simple dan kasual dengan motif garis-garis berwarna merah dan hitam.

Nagita nampak memadukannya dengan kemeja putih sehingga memberikan aksen stylish tapi tetap kasual. Sweater tersebut juga terlihat nyaman dan hangat sehingga cocok untuk liburan jelang akhir tahun.

Meski terlihat simple, sweater Nagita Slavina ini begitu mewah dan harganya tak main-main. Sweater simple milik Nagita ini dibanderol seharga motor baru mencapai Rp21,9 juta.

Ini bukan pertama kalinya Nagita Slavina mengenakan barang simple dengan harga selangit. Ia bahkan kerap bikin netizen terkejut dengan asesoris sederhana namun memiliki harga fantastis.