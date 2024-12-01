Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Pamer Dilamar saat Umrah, Warganet: Belum Muhrim Malah Pegangan Tangan Depan Kakbah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |21:06 WIB
Viral Wanita Pamer Dilamar saat Umrah, Warganet: Belum Muhrim Malah Pegangan Tangan Depan Kakbah
Viral dilamar depan Kakbah. (Foto: Ist/X)
A
A
A

MELAMAR pasangan di tempat yang indah dan romantis umum terjadi di masyarakat. Namun, baru-baru ini netizen dihebohkan dengan tingkah laku seorang wanita yang dilamar seorang pria di Tanah Suci saat melakukan ibadah umrah.

Momen itu viral usai diunggah akun X, @kegblgnunfaedh. Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya ini memamerkan momen melangsungkan ibadah umrah dengan teman prianya yang belum muhrim dengannya.

Bukan hanya umrah, wanita tersebut membagikan momen dirinya dilamar teman prianya tersebut di depan Kakbah.

“Dilamar di rumah (x), dilamar di depan Ka’bah,” tulis narasi video tersebut, dikutip Minggu (1/12/2024).

Wanita tersebut mulanya memerlihatkan momen dirinya melaksanakan ibadah umrah dan mencium Kabah. Namun, tak disangka ia justru menjalankan ibadah tersebut bersama pria yang belum muhrimnya.

Setelahnya, ia membagikan momen saat dirinya dilamar pria tersebut tepat di depan Kakbah. Terlihat keduanya yang belum berstatus suami istri ini berpegangan tangan dan melangsungkan lamaran tersebut di Tanah Suci ini.

Raut bahagia terlihat dari dua sejoli itu. Namun, hal ini dianggap keliru oleh warganet mengingat keduanya belum berstatus halal dan malah saling berpegang tangan di Tanah Suci.

Video tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 200 ribu kali di X. Netizen geleng-geleng kepala melihat aksi wanita dan teman prianya ini yang justru lamaran di Tanah Suci.

 

Topik Artikel :
Warganet Kakbah Umrah Lamaran Viral
