Momen Fuji Ditaksir Youtuber Malaysia Aisar Khaled, Langsung Diajak Kenalan Depan Haji Faisal

FUJIANTI Utami Putri alias Fuji ternyata punya 'fans berat' dari Malaysia. Dia adalah YouTuber Malaysia Aisar Khaled. Melalui sebuah podcast, Aisar mengaku ingin bertemu Fuji.

Aisar yang ingin berkenalan dengan Fuji pun mendapat kesempatan emas itu karena dirinya bertanding tinju melawan kakak Fuji, Fadly Faisal di Indonesia.

Fadly pun berhasil memenangkan sabuk ICB (Influence Championship Boxing) International, gelar perdana di Asia, usai menumbangkan YouTuber Malaysia Aisar Khaled di ajang Byon Combat Showbiz Vol. 4.

Usai pertandingan, Fuji yang naik ke atas ring untuk merayakan kemenangan kakaknya pun langsung diajak berkenalan dengan Aisar. Bahkan, Aisar langsung meminta izin ayah Fuji, Haji Faisal yang ikut naik ke atas ring. Haji Faisal tampak semringah saat mengizinkan Aisar berkenalan dengan putrinya.

"Impian menjadi nyata. Minta maaf saya sudah melakukan yang terbaik. Selamat Fadly, salam kenal Fuji," ujar Aisar dikutip dari keterangan unggahan TikTok @aisarkhaledd, Minggu (1/12/2024).