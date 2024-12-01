Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Fuji Ditaksir Youtuber Malaysia Aisar Khaled, Langsung Diajak Kenalan Depan Haji Faisal

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |19:02 WIB
Momen Fuji Ditaksir Youtuber Malaysia Aisar Khaled, Langsung Diajak Kenalan Depan Haji Faisal
Fuji dan Aisar Khaled. (Foto: TikTok)
A
A
A

FUJIANTI Utami Putri alias Fuji ternyata punya 'fans berat' dari Malaysia. Dia adalah YouTuber Malaysia Aisar Khaled. Melalui sebuah podcast, Aisar mengaku ingin bertemu Fuji.

Aisar yang ingin berkenalan dengan Fuji pun mendapat kesempatan emas itu karena dirinya bertanding tinju melawan kakak Fuji, Fadly Faisal di Indonesia.

Fadly pun berhasil  memenangkan sabuk ICB (Influence Championship Boxing) International, gelar perdana di Asia, usai menumbangkan YouTuber Malaysia Aisar Khaled di ajang Byon Combat Showbiz Vol. 4. 

Fuji dan Aisar Khaled

Usai pertandingan, Fuji yang naik ke atas ring untuk merayakan kemenangan kakaknya pun langsung diajak berkenalan dengan Aisar. Bahkan, Aisar langsung meminta izin ayah Fuji, Haji Faisal yang ikut naik ke atas ring. Haji Faisal tampak semringah saat mengizinkan Aisar berkenalan dengan putrinya.

"Impian menjadi nyata. Minta maaf saya sudah melakukan yang terbaik. Selamat Fadly, salam kenal Fuji," ujar Aisar dikutip dari keterangan unggahan TikTok @aisarkhaledd, Minggu (1/12/2024).

Halaman:
1 2
      
