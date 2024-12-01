Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tengku Dewi Meradang Aib Rumah Tangga Dibongkar Andrew Andika: Stop Playing Victim!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:04 WIB
Tengku Dewi Meradang Aib Rumah Tangga Dibongkar Andrew Andika: <i>Stop Playing Victim</i>!
Tengku Dewi Putri. (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

TENGKU Dewi Putri mengungkapkan kegeramannya usai Andrew Andika muncul di podcast untuk membongkar masalah rumah tangga mereka. Di tengah proses perceraian yang masih bergulir, Andrew Andika tiba-tiba menjelaskan bahwa dari keputusan untuk bercerai ternyata masalah yang sudah terjadi sejak lama dan terus berlarut. 

Bukan hanya saat Andrew Andika kepergok selingkuh beberapa waktu lalu dan dibongkar Tengku Dewi ke publik. Bahkan, Andrew mengaku selama ini dirinya tersiksa karena tak dilayani dengan baik oleh istrinya. 

Tengku Dewi pun meminta agar Andrew berhenti menyalahkannya dan membela diri. Lebih baik dirinya fokus untuk bertanggung jawab kepada kedua anaknya.

"Stop Playing Victim, Smear Campaign & Gashlighting. Daripada podcast sana sini cari pembelaan, kenapa gak fokus beresin tanggung jawab aja sih sebagai laki-laki & seorang ayah untuk menafkahi anak-anak," ujar Tengku Dewi dikutip dari unggahan Instagram @tengkudewiputri_tdp, Minggu (30/11/2024). 

Tengku Dewi mengingatkan agar Andrew Andika menuntaskan tanggung jawab kepada kedua anaknya setelah kini dirinya mulai mendapat pekerjaan.

Tengku Dewi Putri

Halaman:
1 2
      
