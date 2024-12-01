Potret Romantis Azizah Salsha dan Pratama Arhan Naik Jetski di Anyer

PASANGAN Azizah Salsha dan Pratama Arhan akhirnya bisa melepas rindu sejenak setelah menjalani LDR. Pratama Arhan yang bermain di klub Suwon FC (Korea Selatan) sedang pulang ke Tanah Air.

Kepulangannya diduga untuk bergabung dengan Skuad Garuda yang menjalani TC atau pemusatan latihan di Bali. Setibanya di Indonesia, suami Azizah Salsha ini ternyata tidak langsung ke Bali melainkan singgah di Jakarta untuk bertemu dengan keluarga istrinya.

Setelah sempat menjenguk ayah mertuanya, Andre Rosiade yang sedang dirawat di rumah sakit. Kni Arhan berlibur bersama Zize dan keluarganya di Pantai Anyer. Momen liburan itu pun terungkap dari unggahan Instagram Andre Rosiade.

Meski dirinya tak ikut karena masih menjalani perawatan di rumah sakit, dia membagikan momen hangat saat keluarganya bermain bersama di pantai.

"Berwisata di akhir pekan di Pantai Anyer bersama keluarga," bunyi keterangan unggahan @andrerosiade, dikutip Minggu (1/12/2024).

Di akhir video, tampak Arhan dan Zize boncengan saat main jetski. Zize berada di depan sementara Arhan yang memegang stir. Pasutri ini kompak mengenakan kacamata hitam.

Momen romantis ini sekaligus menepis dugaan netizen yang sempat menyebut bahwa Zize sedang berlibur di tempat lain ketika Arhan berada di Indonesia karena tidak terlihat saat Arhan menjenguk mertuanya.