HOME WOMEN LIFE

Cerita Cinta Laura Pernah Tolak Ajakan The Weeknd saat Clubbing, Takut Dikasi Barang Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:08 WIB
Cerita Cinta Laura Pernah Tolak Ajakan The Weeknd saat <i>Clubbing</i>, Takut Dikasi Barang Ini
Cinta Laura. (Foto: IG Cinta)
A
A
A

ARTIS Cinta Laura ternyata pernah menolak ajakan penyanyi internasional Abel Tesfaye atau dikenal The Weeknd, saat clubbing di Los Angeles pada 2015. Hal itu diungkapkan Cinta Laura saat jadi bintang tamu di podcast YouTube Kemal Palevi. 

Dalam podcast tersebut, Cinta Laura mengaku bahwa ia tidak pernah bercerita tentang pengalaman bertemu dengan The Weeknd.

"Aku punya cerita menarik yang enggak pernah aku ceritain ke siapa pun. Aku pernah clubbing dengan beberapa teman aku tahun 2015 di 1 Oak. Ada Abel, The Weeknd," kata Cinta Laura dikutip dari YouTube Kemal Palevi, Sabtu (30/11/2024).

Saat itu, Cinta Laura bersama teman-temannya sedang asik menari di lantai dansa. Lalu di lain sisi ada The Weeknd yang sedang duduk dan melihat ke arahnya. Tiba-tiba The Weeknd menyuruh bodyguardnya untuk mengajak Cinta Laura untuk bergabung ke mejanya.

"The Weeknd melihat aku, jarak kami mungkin tidak sampai dua meter. Dia seperti melihatku dan kemudian menyuruh bodyguardnya, bodyguardnya besar di sebelahnya, intinya menyuruh dia (bodyguard) untuk mengajakku ke mejanya," ungkap Cinta Laura.

Cinta laura (Foto: Instagram @claurakiehl)

Halaman:
1 2
      
