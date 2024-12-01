Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Maria Vania Mirror Selfie, Pamer Perut Rata

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |11:06 WIB
Potret Seksi Maria Vania <i>Mirror Selfie</i>, Pamer Perut Rata
Maria Vania. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

MARIA Vania menjadi salah satu selebriti yang kerap diperbincangkan warganet. Hal ini lantaran dirinya tak ragu berpakaian hingga berpose seksi dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial. 

Unggahan seksi dan menggoda itu lantas menarik banyak perhatian warganet. Bahkan hampir setiap foto yang Maria Vania unggah dipenuhi komentar dari penggemarnya.

Seperti pada postingan terbarunya, wanita 31 tahun ini mengunggah foto dirinya saat mirror selfie. Bila dilihat dari tampilannya, ia memakai sportwear warna merah.

Maria nampak memakai sport bra dipadukan dengan legging warna merah menyala. Ia pose membusungkan dada dengan gayanya yang seksi.

Maria Vania

Sementara itu, wajahnya terlihat glowing dengan makeup natural. Dan rambutnya ditata updo. 

Presenter seksi ini pose menyamping sambil menatap layar ponsel. Di foto ini ia nampak menunjukkan tubuh ideal dan perut rata. 

Penampilan Vania sukses bikin netizen salfok. Pasalnya ia terlihat seksi dan menggoda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
