HOME WOMEN LIFE

Viral Pasangan Ini Ikut Tren TikTok Foto di Tengah Sawah, Nyaris Tersambar Petir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:02 WIB
Viral Pasangan Ini Ikut Tren TikTok Foto di Tengah Sawah, Nyaris Tersambar Petir
Viral pasangan nyaris tersambar petir. (Foto: TikTok)
A
A
A

MEDIA sosial TikTok saat ini tengah hits di semua kalangan, baik anak-anak hingga orang dewasa. Tak heran bila setiap ada joget maupun pose foto yang hits mereka selalu ikutan.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial pasangan yang sedang mengikuti tren foto ala TikTok. Pasangan tersebut membuat tren tersebut di tengah sawah.

Pada pose foto tersebut, mereka saling membelakangi. Kemudian keduanya mengengadah ke atas dengan menumpu kepala di bahu masing-masing.

Saat sedang ikut tren, tiba-tiba terekam petir ke arah perempuan tersebut. Momen tersebut dibagikan oleh akun TikTok @tiaramandalawangi.

“Niat ingin ikut tren, malah jadi foto thorax,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya, seperti dikutip pada Sabtu (30/11/2024). 

Gambar tersebut juga mereka cahaya kilat yang terlihat sangat jelas menyambar wanita tersebut. Gimana tidak, mereka mengambil momen tersebut saat cuaca mendung dan di tengah sawah yang rentan dengan petir dan kilat. 

“Difotoin fotograger, difotoin yang maha kuasa,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
