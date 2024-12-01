Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ikan Hias Warna Warni Ternyata Disuntik Pewarna, Netizen: Kejam!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |08:17 WIB
Viral Ikan Hias Warna Warni Ternyata Disuntik Pewarna, Netizen: Kejam!
Viral ikan disuntik pewarna. (Foto: Ist/X)
A
A
A

IKAN hias jadi salah satu hewan peliharaan yang disukai banyak orang. Seperti namanya, ikan hias biasanya memiliki warna yang unik sehingga digemari dan sedap dipandang.

Namun, tahukan Anda bila ikan hias warna warni ini ternyata bukan memiliki warna alami melainkan dicat sehingga memiliki warna yang unik?

Momen itu viral usai diunggah akun Instagram, @accecoris_aquarium dan dire-post akun X, @alcholcx. Video tersebut memerlihatkan sebuah budidaya ikan hias yang menyuntikan cairan berwarna merah muda ke ikan hias tersebut sehingga memiliki warna pink yang cerah.

“Selama ini gw kira warna-warni ikannya alami, ternyata hasil suntik,” tulis akun tersebut, dikutip  Sabtu (30/11/2024).

Ikan-ikan kecil berjenis glassfish ini mulanya memiliki warna putih bening. Setelah disuntikan dengan cairan berwarna merah muda, warna ikan tersebut langsung berubah. Karena hanya area kecil yang terpengaruh, diketahui ikan harus dikenai beberapa kali tusukan untuk mencapai efek yang diinginkan.

Ikan-ikan kecil ini terlihat tetap hidup dan berenang meski telah disuntikkan pewarna. Namun, akun tersebut mengungkap ikan yang sudah disuntik itu akan membuat ikan stres hingga rentan pada penyakit.

“Menurut situs Maychola, mewarnai ikan seperti ini membuat mereka stres dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Ikan muda sering terhambat pertumbuhannya disebabkan proses pengecatan seperti ini,” tambahnya.

Momen ikan hias ternyata dicat pewarna ini membuat netizen resah sekaligus geram. Mereka tak menyangka ikan hias tersebut ternyata disuntikkan untuk memiliki warna yang diinginkan.

Video tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 2 juta kali di X. Warganet pun mengecam aksi dan menganggap hal itu sebagai penyiksaan terhadap hewan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
