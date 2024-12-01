Momen Haru Jennifer Coppen Didatangi Dali Wassink Lewat Mimpi, Sempat Berpelukan Mesra

ARTIS Jennifer Coppen akhirnya bisa didatangi oleh mendiang suaminya, Dali Wassink melalui mimpi. Seperti diketahui momen tersebut sudah lama dinantikan sejak Dali Wassink meninggal dunia pada Agustus 2024.

Kabar bahagia itu disampaikan oleh Jennifer Coppen lewat siaran broadcastnya Instagram. "Semalem Papa Dali dateng ke mimpiku," tulis Jennifer Coppen di broadcast Instagram @jennifercoppenreal20, dikutip Minggu (1/12/2024).

Saat datang ke mimpi sang istri, Dali Wassink memang tidak berbicara. Hanya saja Dali Wassink dan Jennifer Coppen langsung melepas rindu.

"Ga ngomong. Dia lagi tiduran di kasur terus nyuruh aku untuk tiduran sama dia terus kita cuddle aja pelukan," jelas perempuan blasteran Indonesia-Belanda tersebut.

Meski singkat namun pertemuan itu mampu mengobati rasa rindu Jennifer Coppen terhadap sang suami.