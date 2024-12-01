Advertisement
BEAUTY

Menginjak Usia 45 Tahun, Ini Rahasia Cantik dan Awet Muda Marsha Timothy

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |17:03 WIB
Menginjak Usia 45 Tahun, Ini Rahasia Cantik dan Awet Muda Marsha Timothy
Marsha Timothy. (Foto: Syifa Fauziah)
A

MARSHA Timothy merupakan salah satu artis yang sudah eksis sejak lama di dunia hiburan. Ibu satu anak ini sudah memulai kariernya sejak menjadi model video klip Cintaku Berat di Ongkos yang dibawakan oleh Project Pop pada tahun 2005 silam. Sejak saat itu, Marsha mulai bermain dalam deretan judul film ternama.  

Meski kini banyak artis baru, popularitas istri dari Vino G. Bastian ini seakan tak tergeser. Apalagi penampilannya makin memikat dan awet muda di usia 45 tahun.

Rupanya, rahasia Marsha memiliki kulit sehat dan awet muda adalah dengan rutin melakukan perawatan wajah. Selain facial, perawatan wajah yang ia lakukan adalah pico laser.  Pico laser sendiri perawatan untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi akibat dark spot maupun bekas jerawat. 

“Setelah perawatan pico laser, aku rutin pakai pelembap dan sunscreen untuk mencegah munculnya pigmentasi berlebih,” ujar Marsha saat ditemui dalam acara Re-Opening Dermalogia Gading Serpong, Tangerang, baru-baru ini.  

Selain pico laser, ia juga melakukan perawatan Exion yang menggabungkan teknologi microneedling dan Radio Frequency yang terintegrasi dengan Aesthetic Intelligence. Dermatolog sekaligus pemilik Dermalogia Klinik, Dr. Arini Astasari Widodo, SM, SpDVE, menjelaskan perawaran ini menstimulus fibroblast sehingga meningkatkan produksi kolagen, elastin, dan hyaluronic acid.

“Perawatan ini akan menstimulus lapisan kulit yang memproduksi kolagen, elastin, hyaluronic acid sehingga wajah tampil awet muda lebih lama,” jelas dr Arini.

Tak hanya perawatan, ia juga mengimbangi dengan menjalani hidup sehat agar kulit tetap sehat dan terawat. Ia rutin olahraga, makan sehat, dan olahraga yang cukup.

(Qur'anul Hidayat)

      
