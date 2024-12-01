Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rarajut Kahayang, Kreasi Aksesoris Handmade Terinspirasi Budaya Sunda

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |14:44 WIB
Rarajut Kahayang, Kreasi Aksesoris <i>Handmade</i> Terinspirasi Budaya Sunda
Karya bros handmade. (Foto: Ardelya Craft)
A
A
A

SENTUHAN lokal dalam karya fashion selalu menghadirkan daya tarik tersendiri. Terlebih lagi, ornamen lokal itu digabungkan dengan sentuhan modern. Dua unsur itu bersatu padu menciptakan nuansa yang elegan dan berkelas.

Salah satu pelopor aksesori handmade yang menggabungkan budaya lokal dengan sentuhan modern, Ardelya Craft meluncurkan deretan karya bertema Rarajut Kahayang. Dalam Bahasa Sunda, tema itu berarti ‘merajut impian'.

Ardelya Jewelry Handmade terinspirasi oleh kekayaan budaya Sunda serta keindahan alam sekitar. Karya-karya apik itu menandai perjalanan 15 tahun dalam menciptakan karya seni kriya yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia, khususnya dari Jawa Barat.

Hasil karya mempertahankan teknik jahit tangan yang telah dikenal melalui produk-produk sebelumnya, seperti batik bros, songket bros, dan alfabet bros. Karya kali ini memadukan ragam elemen alam, seperti akar, bunga, rangkaian permata, dan mutiara air tawar.

Kalpika Cantaka

Beberapa karya tersebut adalah Jayanti Cakarawala, Lintang Makuta, Cahya Astamaya, Laras Jagadita, Kalpika Cantaka, Kancana Dangkura, dan Apsari Chandra,

Pendiri Ardelya Craft, Vonny Ardelya mengatakan, karya tersebut dikerjakan dengan penuh ketelitian dan dedikasi. Selain estetika, pihaknya ingin menonjolkan makna yang mendalam.

“Kami terinspirasi oleh kekayaan budaya Sunda, di mana setiap desain memiliki cerita tersendiri. Nama-nama khas dalam bahasa Sunda Karuhun kami aplikasikan pada setiap koleksi, seperti Sari Betari yang sarat akan makna dan simbolisme,” ucapnya saat meluncurkan butik perdananya di Bandung, dikutip Minggu (1/12/2024).

Ardelya Craft

Salah satu koleksi utama yang diluncurkan dengan material yang unik. Desain brooch ini bukan hanya menonjolkan estetika, tetapi juga menyiratkan kekayaan budaya Indonesia yang dituangkan dalam bentuk perhiasan yang elegan dan berkelas.

“Setiap karya kami berharap tidak hanya memberikan tampilan anggun dan elegan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187291//pnm_wasteforreuse_aan_andasari-pWwG_large.jpeg
Didukung PNM, Pemilik Wasteforreuse Ubah Sampah Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276//gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508//highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement