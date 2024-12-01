Rarajut Kahayang, Kreasi Aksesoris Handmade Terinspirasi Budaya Sunda

SENTUHAN lokal dalam karya fashion selalu menghadirkan daya tarik tersendiri. Terlebih lagi, ornamen lokal itu digabungkan dengan sentuhan modern. Dua unsur itu bersatu padu menciptakan nuansa yang elegan dan berkelas.

Salah satu pelopor aksesori handmade yang menggabungkan budaya lokal dengan sentuhan modern, Ardelya Craft meluncurkan deretan karya bertema Rarajut Kahayang. Dalam Bahasa Sunda, tema itu berarti ‘merajut impian'.

Ardelya Jewelry Handmade terinspirasi oleh kekayaan budaya Sunda serta keindahan alam sekitar. Karya-karya apik itu menandai perjalanan 15 tahun dalam menciptakan karya seni kriya yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia, khususnya dari Jawa Barat.

Hasil karya mempertahankan teknik jahit tangan yang telah dikenal melalui produk-produk sebelumnya, seperti batik bros, songket bros, dan alfabet bros. Karya kali ini memadukan ragam elemen alam, seperti akar, bunga, rangkaian permata, dan mutiara air tawar.

Beberapa karya tersebut adalah Jayanti Cakarawala, Lintang Makuta, Cahya Astamaya, Laras Jagadita, Kalpika Cantaka, Kancana Dangkura, dan Apsari Chandra,

Pendiri Ardelya Craft, Vonny Ardelya mengatakan, karya tersebut dikerjakan dengan penuh ketelitian dan dedikasi. Selain estetika, pihaknya ingin menonjolkan makna yang mendalam.

“Kami terinspirasi oleh kekayaan budaya Sunda, di mana setiap desain memiliki cerita tersendiri. Nama-nama khas dalam bahasa Sunda Karuhun kami aplikasikan pada setiap koleksi, seperti Sari Betari yang sarat akan makna dan simbolisme,” ucapnya saat meluncurkan butik perdananya di Bandung, dikutip Minggu (1/12/2024).

Salah satu koleksi utama yang diluncurkan dengan material yang unik. Desain brooch ini bukan hanya menonjolkan estetika, tetapi juga menyiratkan kekayaan budaya Indonesia yang dituangkan dalam bentuk perhiasan yang elegan dan berkelas.

“Setiap karya kami berharap tidak hanya memberikan tampilan anggun dan elegan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia,” jelasnya.