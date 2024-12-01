Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Syahrini Pakai Bros Gambar Burung Berharga Fantastis, Bisa Beli Mobil Second!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:08 WIB
Syahrini Pakai Bros Gambar Burung Berharga Fantastis, Bisa Beli Mobil <i>Second</i>!
Outfit Syahrini. (Foto: IG)
A
A
A

PENYANYI cantik Syahrini sering menunjukkan kehidupan mewahnya di media sosial. Artis yang terkenal dengan slogan 'jambul khatulistiwa' kerap menunjukkan barang-barang mewah yang dipakai.

Seperti baru-baru ini, Syahrini seperti biasa mengunggah foto OOTDnya di Instagram. Dia tampil elegan mengenakan outerwear berpotongan cape hitam dengan inner hijau.

Istri Reino Barack itu memadukan outfitnya dengan hijab abu-abu yang distyling lilit ke lehernya serta bros cantik berbentuk burung emas, berwarna biru hijau. 

Syahrini

Dilansir dari Instagram @fashionsyahrini, bros yang dikenakan Syahrini ini merupakan keluaran Van Cleef & Arpels, yakni Lucky Animals Lapis Malachite Humming Bird Brooch. Siapa sangka, bros tersebut memiliki harga fantastis,  yakni mencapai Rp89,6 juta.

Memiliki harga setara mobil bekas, bros tersebut dilengkapi dengan emas 18K, safir, lapis lazuli hingga malakit dengan berat mencapai 14,5 gram. 

Halaman:
1 2
      
