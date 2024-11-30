Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya, Diarak Pakai Gerobak Sampah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |19:27 WIB
Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya, Diarak Pakai Gerobak Sampah
Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya Diarak Pakai Gerobak Sampah
A
A
A

Kebahagiaan orangtua tentu memiliki anak yang sukses. Tak heran tiap kali anak mereka lulus sekolah hingga perguruan tinggi, akan dirayakan penuh suka cita.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial, momen seorang ayah merayakan putrinya yang diwisuda. Dengan penuh rasa bangga dan kesederhanaan, ayah tersebut mengarak anaknya menggunakan gerobak sampah.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @uvrivyiouyt, dalam video tersebut terlihat seorang anak mengarak putrinya yang baru diwisuda.

Seorang wisudawati menggunakan toga berdiri di atas geronak sederhana. Ia memakai toga serta membawa sertifikat dari Universitas Trisakti, tempatnya mengenyam pendidikan.

Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya, Diarak Pakai Gerobak Sampah
Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya, Diarak Pakai Gerobak Sampah

Di sekelilingnya, ada keluarganya yang memakai baju baju kebaya berwarna pink. Sementara itu, sang ayah nampak berdiri di depan gerobak sampah itu memakai baju sederhana.

Alih-alih tampil rapi pakai jas, ayah tersebut hanya memakai kaus dan celana hitam. Meski demikian, wajah bahagia dan bangga sang ayah begitu terpancar.

“Foto terkeren tahun ini,” tulis akun tersebut dalam keterangan postingannya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perayaan Wisuda Wisuda viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement