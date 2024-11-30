Momen Haru Seorang Ayah Rayakan Wisuda Putrinya, Diarak Pakai Gerobak Sampah

Kebahagiaan orangtua tentu memiliki anak yang sukses. Tak heran tiap kali anak mereka lulus sekolah hingga perguruan tinggi, akan dirayakan penuh suka cita.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial, momen seorang ayah merayakan putrinya yang diwisuda. Dengan penuh rasa bangga dan kesederhanaan, ayah tersebut mengarak anaknya menggunakan gerobak sampah.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @uvrivyiouyt, dalam video tersebut terlihat seorang anak mengarak putrinya yang baru diwisuda.

Seorang wisudawati menggunakan toga berdiri di atas geronak sederhana. Ia memakai toga serta membawa sertifikat dari Universitas Trisakti, tempatnya mengenyam pendidikan.

Di sekelilingnya, ada keluarganya yang memakai baju baju kebaya berwarna pink. Sementara itu, sang ayah nampak berdiri di depan gerobak sampah itu memakai baju sederhana.

Alih-alih tampil rapi pakai jas, ayah tersebut hanya memakai kaus dan celana hitam. Meski demikian, wajah bahagia dan bangga sang ayah begitu terpancar.

“Foto terkeren tahun ini,” tulis akun tersebut dalam keterangan postingannya.