HOME WOMEN LIFE

Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |14:28 WIB
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo! (Foto: Instagram)
RACHEL Vennya kembali mencuri perhatian warganet dengan gaya liburannya yang selalu mewah dan penuh gaya. Belum lama ini, sang selebgram diketahui tengah menikmati momen istimewanya di salah satu hotel termewah di Indonesia, Amanjiwo. Penginapan tersebut terkenal sebagai destinasi eksklusif dengan layanan premium.

Dari unggahan di Instagramnya @rachelvennya, lokasi liburan Rachel Vennya diketahui di Amanjiwo Hotel, yang terletak di kawasan Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hotel ini terkenal karena keindahan arsitekturnya yang terinspirasi dari candi-candi di sekitarnya, serta pemandangan menakjubkan yang langsung menghadap ke Candi Borobudur.

Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo (Foto: Instagram Rachel Vennya)

Kenyamanan Mewah di Amanjiwo

Amanjiwo bukan sekadar hotel biasa. Properti mewah ini menawarkan pengalaman menginap yang penuh privasi dengan fasilitas kelas dunia. Setiap kamar dilengkapi dengan kolam renang pribadi, teras yang menghadap ke pemandangan alam, dan desain interior yang mencerminkan budaya Jawa. Tidak heran jika hotel ini menjadi pilihan favorit selebritas dan tokoh terkenal lainnya.

Biaya Menginap yang Fantastis

Untuk menikmati kenyamanan di Amanjiwo, anda harus merogoh kocek cukup dalam. Berdasarkan informasi yang beredar, tarif menginap di Amanjiwo sekira Rp15 juta hingga Rp40 juta per malam, tergantung pada jenis kamar atau suite yang dipilih. Rachel Vennya sendiri tampaknya memilih salah satu suite terbaik yang dilengkapi dengan fasilitas premium.

 

