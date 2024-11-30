Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Pilu Konten Kreator Kak Gem, Tak Mau Pindah ke Jakarta karena Jaga Makam Ibu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:08 WIB
Kisah Pilu Konten Kreator Kak Gem, Tak Mau Pindah ke Jakarta karena Jaga Makam Ibu
Kak Gem (kanan). Foto: IG
A
A
A

KONTEN kreator bernama Kak Gem kini tengah viral di platform TikTok. Ia kerap muncul dengan kata-kata motivasinya menggunakan jargon "paham".

Cara berkonten Kak Gem ini berbeda dari konten kreator lain. Pasalnya ia tampil sedikit agak nyentrik dengan gaya tomboinya yang khas. 

Di balik sosoknya yang lucu dan bersahaja, ternyata perempuan asal Tanjung Balai, Sumatera Utara menyimpan kisah pilu. Di saat dirinya sudah sukses menjadi kreator, hal itu tidak bisa dinikmati bersama sang ibu yang telah meninggal dunia.

Bahkan perempuan 32 tahun itu tidak ingin melakukan banyak hal sejak kepergian ibunya, termasuk menetap di Jakarta. Hal itu ia ceritakan dalam Instagram @tutorialhidup.

Dalam percakapan itu, Kak Gem bercerita alasan dirinya tidak ingin tinggal di Jakarta karena ingin menemani makam mendiang ibunya.

“Jadi rumah kakak dekat sama makam. Kalau mau pergi, ziarah dulu, izin dulu 'mak pamit yah, doain adek ya',” kata Kak Gem.

Kak Gem mengaku sedih karena tidak bisa membahagikan ibunya setelah memiliki penghasilan sebagai konten kreator.

“Kadang ada momen tutup kerjaan dua hari buat ngenang dia' (mama) aja gitu,” ucapnya.

Di momen itu, Kak Gem juga menceritakan perjuangannya mengurus sang ibu seorang diri. Mulai dari masak, nyediain makan, nyuapin, mandiin, dan semua hal. Bahkan saat detik-detik sang ibu meninggal, saat itu Kak Gem baru saja memandikan ibunya.

“Kakak mandiin dia (ibu), bedakin dia, tiba-tiba mau pake pampers gak, udah gak ada,” tuturnya.

Setelah memiliki penghasilan, ia tak berniat membangun rumah. Pasalnya ia tak kuasa tinggal di rumah sendiri tanpa sang ibu. Ia pun memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188156//penipuan-sipz_large.jpg
Hati-Hati Ada Penipuan Kencan dengan Oppa Korea! Beri Tawaran Romantis ala K-Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188078//viral-1OaF_large.jpg
Viral! Wanita Pirang Joget-joget di atas Candi Borobudur, Pengelola Minta Take Down Videonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188014//verrell-aeU8_large.jpg
Viral! Verrell Bramasta Buka Loker Staf Ahli Full Time, Ini Syarat dan Job Desc-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3187915//viral-vBRw_large.jpg
Viral! Istri Labrak Selingkuhan Suami saat Wisuda, Karangan Bunga Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/298/3187753//viral-JftH_large.jpg
Lagi Viral Salmon Candied, Hati-Hati Bahaya Buat Kesehatan Jika Salah Pengolahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/25/3187723//viral-ATWO_large.jpg
Viral! Penampakan Air Danau Singkarak Jernih Usai Diterjang Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement