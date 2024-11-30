Resep Chicken Luncheon Anti Gagal ala Ade Koerniawan

ADE Koerniawan, kreator TikTok yang dikenal dengan berbagai resep praktisnya, kembali hadir dengan kreasi lezat: chicken luncheon. Hidangan ini cocok untuk camilan, lauk pendamping, atau bahkan bekal. Dibuat dengan bahan-bahan sederhana, hasilnya dijamin memuaskan selera.

Untuk membuat chicken luncheon, berikut bahan-bahan yang diperlukan:

- 400 gram paha ayam filet, sebagai bahan utama dengan tekstur yang lembut.

- ⁠1 putih telur, berfungsi untuk membantu adonan lebih menyatu.

- ⁠5 siung bawang putih dan

- ⁠½ bawang bombay, memberikan aroma dan rasa yang khas.

- ⁠800 ml air es, menjaga adonan tetap segar saat diproses.

- ⁠200 gram tepung tapioka, menjadikan tekstur chicken luncheon kenyal namun lembut.

Bumbu Tambahan:

- 1 sdm paprika bubuk

- ⁠½ sdm merica bubuk

- ⁠2 sdm kaldu jamur

- ⁠½ sdm gula pasir

- ⁠½ sdt garam

- ⁠2 sdm kecap asin

- ⁠½ sdt minyak wijen

Cara Membuat:

Langkah pertama, campur paha ayam, bawang putih, bawang bombay, putih telur, tepung tapioka, dan air es ke dalam blender. Proses hingga halus dan menjadi adonan lembut. Setelah itu, pindahkan ke wadah besar dan tambahkan paprika bubuk, merica bubuk, kaldu jamur, gula pasir, garam, kecap asin, serta minyak wijen. Aduk hingga semua bumbu tercampur merata.

Siapkan loyang alumunium dan oleskan minyak di permukaannya agar adonan tidak lengket. Tuangkan adonan ke loyang, lalu kukus hingga matang. Setelah matang, keluarkan dari loyang dan biarkan dingin sejenak sebelum dipotong-potong. Untuk menambah cita rasa, goreng atau grill potongan chicken luncheon dengan sedikit minyak hingga kecokelatan.

Chicken luncheon buatan Ade memiliki tekstur yang lembut dengan rasa gurih yang sempurna. Ia menggambarkannya sebagai “asin, gurih, dan nikmat banget kalau dimakan hangat-hangat.”

Bagi kalian yang ingin mencoba resep ini atau mencari inspirasi masakan lainnya, kunjungi akun TikTok @adekoerniawan_s. Dengan langkah sederhana, kalian bisa menciptakan hidangan yang tidak kalah dari buatan restoran!

(Siska Maria Eviline)