Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Luncheon Anti Gagal ala Ade Koerniawan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |14:56 WIB
Resep Chicken Luncheon Anti Gagal ala Ade Koerniawan
Resep Chicken Luncheon Anti Gagal ala Ade Koerniawan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

ADE Koerniawan, kreator TikTok yang dikenal dengan berbagai resep praktisnya, kembali hadir dengan kreasi lezat: chicken luncheon. Hidangan ini cocok untuk camilan, lauk pendamping, atau bahkan bekal. Dibuat dengan bahan-bahan sederhana, hasilnya dijamin memuaskan selera.

Untuk membuat chicken luncheon, berikut bahan-bahan yang diperlukan:
- 400 gram paha ayam filet, sebagai bahan utama dengan tekstur yang lembut.
- ⁠1 putih telur, berfungsi untuk membantu adonan lebih menyatu.
- ⁠5 siung bawang putih dan
- ⁠½ bawang bombay, memberikan aroma dan rasa yang khas.
- ⁠800 ml air es, menjaga adonan tetap segar saat diproses.
- ⁠200 gram tepung tapioka, menjadikan tekstur chicken luncheon kenyal namun lembut.

Bumbu Tambahan:
- 1 sdm paprika bubuk
- ⁠½ sdm merica bubuk
- ⁠2 sdm kaldu jamur
- ⁠½ sdm gula pasir
- ⁠½ sdt garam
- ⁠2 sdm kecap asin
- ⁠½ sdt minyak wijen

Cara Membuat:
Langkah pertama, campur paha ayam, bawang putih, bawang bombay, putih telur, tepung tapioka, dan air es ke dalam blender. Proses hingga halus dan menjadi adonan lembut. Setelah itu, pindahkan ke wadah besar dan tambahkan paprika bubuk, merica bubuk, kaldu jamur, gula pasir, garam, kecap asin, serta minyak wijen. Aduk hingga semua bumbu tercampur merata.

Siapkan loyang alumunium dan oleskan minyak di permukaannya agar adonan tidak lengket. Tuangkan adonan ke loyang, lalu kukus hingga matang. Setelah matang, keluarkan dari loyang dan biarkan dingin sejenak sebelum dipotong-potong. Untuk menambah cita rasa, goreng atau grill potongan chicken luncheon dengan sedikit minyak hingga kecokelatan.

Chicken luncheon buatan Ade memiliki tekstur yang lembut dengan rasa gurih yang sempurna. Ia menggambarkannya sebagai “asin, gurih, dan nikmat banget kalau dimakan hangat-hangat.”

Bagi kalian yang ingin mencoba resep ini atau mencari inspirasi masakan lainnya, kunjungi akun TikTok @adekoerniawan_s. Dengan langkah sederhana, kalian bisa menciptakan hidangan yang tidak kalah dari buatan restoran!

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement