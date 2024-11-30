Advertisement
HOME WOMEN FOOD

KFC Popcorn Chicken Homemade: Rahasia Gurihnya Ada di Sini

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |11:17 WIB
KFC Popcorn Chicken Homemade: Rahasia Gurihnya Ada di Sini
Resep KFC Popcorn Chicken. (Foto: MNC Media)




ADE Koerniawan kembali membagikan resep praktis dan lezat yang bisa kalian buat di rumah KFC popcorn chicken. Dengan bahan-bahan sederhana dan langkah mudah, hidangan ini cocok untuk kalian yang ingin menikmati ayam goreng renyah ala restoran tanpa perlu keluar rumah.

Bahan-Bahan yang Dibutuhkan untuk Marinasi Ayam:
- 500 gram ayam filet (potong dadu)
- 2 sdt bubuk paprika
- ½ sdt merica bubuk
- 3 sdt kaldu jamur
- 1 sdt gula pasir
- ¼ sdt garam
- 1 sdt cabe bubuk
- 1 sdt thyme
- 1 sdt parsley bubuk (opsional)
- 1 siung bawang putih (diparut)
- 1 sdm Greek yogurt

Bahan Tepung Kering:
- 200 gram tepung terigu
- 50 gram tepung maizena
- 1 sdt baking powder
- 1 sdm paprika bubuk
- ½ sdt garam
- ½ sdm kaldu jamur
- ½ sdt merica bubuk
- 1 sdt thyme bubuk
- 1 sdm bawang putih bubuk

Cara Membuat KFC Popcorn Chicken
1. Marinasi Ayam: Masukkan potongan ayam ke dalam wadah. Tambahkan bubuk paprika, merica bubuk, kaldu jamur, gula pasir, garam, cabe bubuk, thyme, parsley bubuk, bawang putih parut, dan Greek yogurt. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan baluri ayam dengan sempurna. Diamkan selama beberapa menit agar bumbu meresap.
2. Siapkan Tepung Kering: Campurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, bubuk paprika, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, thyme, dan bawang putih bubuk. Aduk rata.
Balur dan Goreng: Ambil ayam yang telah dimarinasi, balurkan ke dalam tepung kering hingga tertutup sempurna. Goreng dalam minyak panas hingga setengah matang, angkat, lalu baluri kembali dengan tepung kering. Shake-shake ayam agar tidak terlalu tebal tepungnya, kemudian goreng kembali hingga keemasan atau golden brown.
3. Sajikan: KFC popcorn chicken siap dinikmati! Ade menggambarkan teksturnya sebagai “empuk, juicy, dan kriuk-kriuk lembut yang sempurna untuk menemani kelembutan ayam.”

Daripada membeli mahal di luar, cobalah membuat KFC popcorn chicken sendiri di rumah. Ikuti resep praktis dari Ade Koerniawan di akun TikTok-nya, @adekoerniawan_s, dan temukan banyak kreasi lezat lainnya untuk memanjakan lidah!

(Siska Maria Eviline)

      
