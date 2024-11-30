5 Kuliner Favorit Gen Z yang Paling Laris, Nomor 3 Hits Banget!

KULINER favorit Gen Z yang paling laris menarik untuk dibahas. Hunting kuliner untuk memilih makanan paling enak memanglah suatu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, terutama di kalangan Gen Z

Makanan viral sering kali menjadi incaran utama para pencinta kuliner yang selalu ingin mencoba tren terbaru, dan merasakan sensasi unik dari hidangan yang sedang populer.

Berikut adalah 5 makanan yang paling sering dicari oleh Gen Z saat berburu kuliner.

1. Dimsum

Dimsum merupakan makanan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, terutama Gen Z. Hidangan yang diolah dengan cara dikukus ini, merupakan makanan yang berisikan daging ayam dengan berbagai macam toping dan disajikan dengan saus cair.

Saat ini, banyak restoran mulai ramai menjual dimsum dengan berbagai variasi menarik, seperti dimsum dengan saus chili oil, mentai, hingga saus bolognese. Beragam inovasi pada dimsum ini menjadikan makanan yang satu ini semakin digemari oleh banyak orang, termasuk Gen Z.

2. Minuman Boba

Tak kalah menariknya dengan dimsum, untuk minuman, boba lah juaranya. Minuman hits dengan berbagai varian, yang disajikan dengan topping boba, membuat minuman ini sangat digemari oleh kalangan Gen Z yang menyukai rasa manis.

Pada mulanya minuman ini hanya terdiri dari minuman teh susu saja. Namun, seiring perkembangan zaman, mnuman ini hadir dengan berbagai macam rasa seperti, cokelat, matcha, taro dan masih banyak berbagai rasa yang bisa Anda nikmati.

3. Martabak

Sudah menjadi favorit di semua kalangan, makanan yang satu ini juga menjadi hidangan yang sangat dicari oleh Gen Z saat ingin menikmati makanan manis. Berbeda dengan martabak cokelat kacang yang klasik, martabak favorit Gen Z biasanya dilengkapi dengan berbagai topping unik dan kekinian yang membuatnya semakin menarik, seperti biskuit, keju mozzarella, atau cokelat premium.