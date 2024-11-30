Resep Nasi Goreng Cikur ala Ade Koerniawan

BAGI kalian yang suka masakan sederhana tapi kaya rasa, nasi goreng cikur ala Ade Koerniawan adalah pilihan yang sempurna. Dalam salah satu videonya di TikTok, Ade membagikan cara membuat nasi goreng dengan cita rasa unik dari kencur, atau yang dikenal sebagai cikur di Sunda. Resep ini cocok untuk para penggemar masakan pedas dan gurih.



Bahan Utama

- Nasi putih

- ⁠Ikan teri

- ⁠Minyak untuk menumis

Bumbu Halus

- 5 siung bawang merah

- ⁠3 ruas bawang putih

- ⁠1 ruas kunyit

- ⁠1 ruas kencur

- ⁠2 cabai rawit merah

- ⁠Sedikit garam

Bumbu Tambahan

- 2 butir telur

- ⁠1 sdm saus tiram

- ⁠2 sdt kaldu jamur

- ⁠½ sdt gula pasir

- ⁠½ sdt merica bubuk

- ⁠¼ sdt garam

- ⁠Daun bawang, iris tipis

Cara Membuat Nasi Goreng Cikur:

1. Persiapkan Bumbu Halus: Ulek bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, cabai rawit merah, dan sedikit garam hingga halus.

2. Goreng Ikan Teri: Panaskan minyak di wajan. Goreng ikan teri hingga renyah, lalu tiriskan. Gunakan sisa minyak untuk memasak bumbu agar lebih harum dan gurih.

3. Tumis Bumbu Halus: Tumis bumbu halus yang sudah diulek di minyak bekas goreng teri. Aduk hingga harum.

4. ⁠Masukkan Telur: Tambahkan telur yang telah dikocok lepas ke dalam wajan. Aduk bersama bumbu hingga setengah matang.

5. ⁠Campur Nasi dan Bumbu: Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk hingga merata dengan bumbu dan telur. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula pasir, merica bubuk, dan garam. Aduk kembali hingga bumbu meresap.

6. ⁠Tambahkan Ikan Teri dan Daun Bawang: Masukkan ikan teri goreng dan irisan daun bawang. Aduk hingga tercampur sempurna.

7. ⁠Sajikan: Pindahkan nasi goreng cikur ke piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng dan kerupuk untuk pelengkap.

Ade menggambarkan rasa nasi goreng ini dengan penuh antusias, “Asin, gurih, ada pedasnya sedikit, dan rasa cikurnya langsung terasa, hmm... enak banget!”

Jika kalian penggemar masakan sederhana dengan rasa yang istimewa, jangan lewatkan konten Ade Koerniawan di TikTok (@adekoerniawan_s). Resep nasi goreng cikur ini hanyalah salah satu dari banyak resep menarik yang ia bagikan. Dengan langkah-langkah jelas dan bahan-bahan yang mudah didapat, kalian pasti ingin mencobanya di rumah.**

(Siska Maria Eviline)