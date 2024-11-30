Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Goreng Cikur ala Ade Koerniawan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:27 WIB
Resep Nasi Goreng Cikur ala Ade Koerniawan
Nasi Goreng Cikur ala Ade Koreniawan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BAGI kalian yang suka masakan sederhana tapi kaya rasa, nasi goreng cikur ala Ade Koerniawan adalah pilihan yang sempurna. Dalam salah satu videonya di TikTok, Ade membagikan cara membuat nasi goreng dengan cita rasa unik dari kencur, atau yang dikenal sebagai cikur di Sunda. Resep ini cocok untuk para penggemar masakan pedas dan gurih.

Bahan Utama
- Nasi putih
- ⁠Ikan teri
- ⁠Minyak untuk menumis

Bumbu Halus
- 5 siung bawang merah
- ⁠3 ruas bawang putih
- ⁠1 ruas kunyit
- ⁠1 ruas kencur
- ⁠2 cabai rawit merah
- ⁠Sedikit garam

Bumbu Tambahan
- 2 butir telur
- ⁠1 sdm saus tiram
- ⁠2 sdt kaldu jamur
- ⁠½ sdt gula pasir
- ⁠½ sdt merica bubuk
- ⁠¼ sdt garam
- ⁠Daun bawang, iris tipis

Cara Membuat Nasi Goreng Cikur:
1. Persiapkan Bumbu Halus: Ulek bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, cabai rawit merah, dan sedikit garam hingga halus.
2. Goreng Ikan Teri: Panaskan minyak di wajan. Goreng ikan teri hingga renyah, lalu tiriskan. Gunakan sisa minyak untuk memasak bumbu agar lebih harum dan gurih.
3. Tumis Bumbu Halus: Tumis bumbu halus yang sudah diulek di minyak bekas goreng teri. Aduk hingga harum.
4. ⁠Masukkan Telur: Tambahkan telur yang telah dikocok lepas ke dalam wajan. Aduk bersama bumbu hingga setengah matang.
5. ⁠Campur Nasi dan Bumbu: Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk hingga merata dengan bumbu dan telur. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula pasir, merica bubuk, dan garam. Aduk kembali hingga bumbu meresap.
6. ⁠Tambahkan Ikan Teri dan Daun Bawang: Masukkan ikan teri goreng dan irisan daun bawang. Aduk hingga tercampur sempurna.
7. ⁠Sajikan: Pindahkan nasi goreng cikur ke piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng dan kerupuk untuk pelengkap.

Ade menggambarkan rasa nasi goreng ini dengan penuh antusias, “Asin, gurih, ada pedasnya sedikit, dan rasa cikurnya langsung terasa, hmm... enak banget!”

Jika kalian penggemar masakan sederhana dengan rasa yang istimewa, jangan lewatkan konten Ade Koerniawan di TikTok (@adekoerniawan_s). Resep nasi goreng cikur ini hanyalah salah satu dari banyak resep menarik yang ia bagikan. Dengan langkah-langkah jelas dan bahan-bahan yang mudah didapat, kalian pasti ingin mencobanya di rumah.**

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement