Menguak Kisah Sukses Henny Christiningsih, Pemilik Rolupat yang Bawa UMKM Lokal Tembus Pasar Internasional

KECINTAAN Henny Christiningsih dengan batik sejak usia belia, rupanya berbuah manis. Pemilik Rolupat Batik & Butik di Rawamangun, Jakarta Timur ini, sukses membantu para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia hingga menembus pasar international berkat dukungan dan pemberdayaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kesuksesan Henny Christiningsih membangun bisnis fashion, khususnya batik, memang tidak dilakukan secara instan. Dia menjalani proses yang panjang dan bekerja sama dengan para UMKM. Kebetulan juga dia lahir dari keluarga pembatik.

Kisah sukses Henny Christiningsih pemilik Rolupat. (Foto: Tuty Ocktaviany)

“Dulu, awal mulanya karena kecintaan saya pada kebudayaan melestarikan batik, bagaimana mengembangkannya agar tidak musnah,” tutur Henny ditemui Okezone.com di butiknya, kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, belum lama ini.

Sukses dengan bisnis batik, Henny juga mengembangkan usahanya ke kuliner. Ide itu muncul karena kecintaannya dengan kuliner di berbagai daerah, lalu dia mencetuskan membuat kafe yang satu tempat dengan usaha batiknya.

Saat mengikuti ajang pameran-pameran, Henny sering mengamati ketika ada kebudayaan batik, pasti sukses. Di situlah dia melihat adanya peluang hingga berinisiasi membuat tempat khusus yang bisa mewadahi karya para UMKM. Tempatnya itu diberi nama Rolupat Batik & Butik.

“Tidak perlu menunggu event. Makanya saya kasih tempat khusus untuk mewadahi kebudayaan canting, tenun, dan lainnya. Sekarang lagi kita naikkin proses canting yang lebih modern dan cepat. Cap lalu dilorot, terus kita masukin canting. Supaya waktu dan teknik pembuatannya tidak terlalu lama. Kalau batik tulis, waktunya lama,” ucapnya.

Menurut Henny, tradisi lama tidak lepas dari canting. Batik akan indah ketika ada proses dicanting.

Momen Henny mendirikan Rolupat Batik & Butik pada 2017, memang tepat. Sebelum adanya Covid-19, mereka bahkan sudah menjalankan bisnis online. Sehingga ketika ada wabah itu, mereka tidak terkena dampaknya. Penjualan mereka malah tinggi.

“Jadi lebih ramai penjualan online. Orang sering beli lewat media sosial. Orang tidak perlu beli di tempat, tapi via online,” ucapnya yang mendapatkan dukungan dari BRI lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bahkan saat kondisi Covid-19, Henny melakukan kegiatan untuk membantu menghidupkan perekonomian yang saat itu lesu dan stagnan.

“Waktu Covid pun, kita bikin program untuk meningkatkan pemberdayaan kuliner dan pelestarian budaya. Kita langsung mengadakan acara mencanting bersama Wali Kota dan ASN pada 2019, jumlahnya mencapai 1.000. Kegiatan itu memecahkan rekor MURI. Jumlahnya beberapa saja di tempat Wali Kota dengan prosedur berjarak, sementara peserta lainnya live streaming. Jadi masing-masing di kelurahan, kecamatan, mencanting dan mereka sangat antusia. Batik dengan menncanting sudah dikenalkan di Wali Kota Jakarta Timur. Akhirnya kalau ada kegiatan tentang mencanting, kegiatan Abang None, kita selalu men-support,” kata Henny.

Saat itu, Henny memberikan kegiatan pelestarian budaya lewat mencanting.

“Saya mengajak mereka lewat mencanting, dampaknya perekonomian kembali berjalan. Setelah kegiatan itu, akhirnya pegiat batik di Jakarta Timur tumbuh kembali, mulai bergerak,” ujarnya.

Pegiat batik di Jakarta Timur kala itu memang sudah ada, hanya tidak terorganisir dengan baik. Sehingga Henny membantu para UMKM dengan membawa produk mereka yang sudah dikurasi ke pameran-pameran hingga tingkat internasional.