WOMEN

Brand Modest Fashion Lokal Mybamus Sukses Go Global bersama Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |15:05 WIB
<i>Brand Modest Fashion</i> Lokal Mybamus Sukses Go Global bersama Shopee
Mybamus sukses go global bersama Shopee. (Foto: dok Istimewa)
TREN mode busana muslim atau dikenal modest fashion kini semakin semarak. Indonesia menjadi satu diantara negara yang mendukung perkembangan modest fashion, sehingga lahirlah inovasi dari desainer lokal yang nyaman, praktis, dan estetik.

Salah satu contoh perkembangannya adalah meningkatnya popularitas busana muslim dengan desain multifungsi, seperti pakaian yang cocok untuk aktivitas formal maupun kasual. Gaya ini banyak diminati oleh generasi milenial dan Gen Z yang mengutamakan fleksibilitas.

Tren ini juga didukung oleh tingginya permintaan selama momen spesial seperti Ramadan dan Lebaran, serta semakin populernya tren OOTD (outfit of the day) modest fashion di media sosial, yang menginspirasi masyarakat untuk mengeksplorasi gaya busana muslim yang modern.

Mybamus, brand modest fashion asal Indonesia yang memulai perjalanannya sebagai bisnis rumahan dan kini membuktikan kesuksesannya di pasar global.

Dengan mengusung tagline ‘Affordable Price to be Fashionable Everyday’ dan tema “Bright and Cheerful,” Mybamus berhasil menarik perhatian konsumen melalui koleksi ikonik, seperti Pashmina Tie Dye yang sempat booming saat awal tren hijab.

Dengan konsistensi dalam menjaga kualitas, desain modern yang relevan, dan harga terjangkau, Mybamus berkembang menjadi salah satu nama besar di industri modest fashion Indonesia.

Keberhasilannya ini pun mengantarkan Mybamus meraih penghargaan Shopee First Export Award pada 2018, sebuah pembuktian kemampuannya bersaing di pasar internasional.

Pemilik Mybamus, Selviana Yuswanto, mengatakan, “Di tengah pesatnya pertumbuhan pasar modest fashion, teknologi digital memainkan peran penting sebagai katalis perubahan dalam kebiasaan belanja masyarakat."

      
