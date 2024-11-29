Potret Cantik Inara Rusli di Al Ula, Tampil Pakai Outfit Serba Hitam

INARA Rusli belum lama ini membagikan momen dirinya saat umroh sekaligus liburan di Al Ula, Arab Saudi. Dalam foto tersebut, Inara nampak anggun memakai busana serba hitam.



Dia terlihat pose sambil memamerkan keindahan bebatuan di belakangnya. Pemandangan di foto tersebut begitu mengagumkan.



Penasaran seperti apa potret Inara Rusli saat berada di Al Ula? Berikut ulasannya dari Instagram @mommy_starla, Jumat (29/11/2024).



1. Umroh sekaligus liburan

Usai menjalani ibadah umroh, Inara Rusli bertolak ke Al Ula untuk menikmati liburan. Ia membagikan beberapa fotonya di laman Instagram pribadinya.



Al Ula sendiri merupakan tempat wisata alam dan sejarah yang cukup populer di negara Timur Tengah. Tempat ini menawarkan keindahan bebatuan yang berdiri kokoh dan mengagumkan.





2. Pakai busana serba hitam



Pada penampilannya itu, Inara Rusli memilih memakai busana serba hitam. Dia memakai abaya dipadukan dengan hijab warna senada. Ia juga menambahkan kacamata hitam yang disematkan di kepalanya.





3. Aura cantiknya terpancar



Penampilan Inara di foto ini memancarkan keanggunan dan kesederhanaan budaya Timur Tengah. Aura cantiknya juga begitu terpancar di foto ini dengan kulit cerah nan glowing. Ia pose duduk santai dengan latar bebatuan warna oranye yang memukau.



4. Pose santai



Inara nampak pose santar di atas karpet dengan motif menyala. Ia begitu menikmati keindahan di depannya sambil melamun. Suasana damai di tempat itu seakan membuatnya merasa betah selama di sana.



