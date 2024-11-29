Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Dijodohkan, Sarwendah Tan Ungkap Sifat Boy William yang Sulit Dilupakan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |07:02 WIB
Ramai Dijodohkan, Sarwendah Tan Ungkap Sifat Boy William yang Sulit Dilupakan
Sarwendah dan Boy William. (Foto: Go Spot)
A
A
A

SARWENDAH Tan menegaskan jika hubungannya dengan Boy William tak lebih dari teman biasa. Diakuinya, pertemanan tersebut bahkan sudah terjalin sebelum ia menikah dengan Ruben Onsu.

Alih-alih merasa risih dijodohkan dengan Boy oleh netizen, Sarwendah mengaku ada sifat sang aktor yang sulit ia lupakan sejak pertama berkenalan. Boy dinilai kerap jahil dengannya setiap bertemu.

"Dari dulu dia suka isengin aku, karena aku orangnya seriusan, dia bilang apa, aku Google, dia bilang apa, aku ini, dia suka ngerjain aku aja," kata Sarwendah di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ibu tiga anak itu menduga kalau netizen terpicu menjodohkannya dengan Boy karena kedekatannya tersebut. Mulai dari cara komunikasi, hingga kelucuan yang kerap terjadi di tengah obrolan mereka.

"Mungkin orang lihat cara ngobrol aku sama dia itu, dari dulu seperti itu. Ya udah teman biasa saja," tutur Sarwenda.

Lebih lanjut, Sarwendah dan Boy juga sering berkolaborasi untuk mendapatkan uang bersama seperti membuat konten.

"Selalu mikirinnya cuan. Kemarin ketemu kayak gimana lo sekarang, inget banget dulu kan masih merintis sekarang juga masih tapi kan sekarang sudah ada hasil-hasilnya, karena dari dulu kalau ketemu dia otaknya cuan terus," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
