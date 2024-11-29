Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Alasan Anak-Anak Tidak Mendengarkan Perkataan Orangtua

Viona Marsanda , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:35 WIB
10 Alasan Anak-Anak Tidak Mendengarkan Perkataan Orangtua
10 Alasan Anak-Anak Tidak Mendengarkan Perkataan Orangtua, (Foto: Freepik)
A
A
A

Mengasuh anak adalah perjalanan yang penuh tantangan, terutama saat anak-anak tampak tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orangtua. 

Melansir dari Times of India, Jumat (29/11/24), salah satu kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis adalah memahami alasan mengapa anak-anak sering kali enggan mendengarkan. Dengan memahami penyebabnya, orangtua dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi dan memperkuat ikatan emosional dengan anak mereka.

Berikut adalah 10 alasan utama mengapa anak-anak mungkin tidak mendengarkan orangtua mereka:

1. Kurangnya Perhatian dari Orangtua

Anak-anak lebih cenderung mendengarkan ketika mereka merasa diperhatikan sepenuhnya. Jika orangtua sering terganggu oleh pekerjaan atau gadget, anak-anak mungkin merasa diabaikan, dan akhirnya membuat mereka kehilangan minat untuk mendengarkan.

2. Terlalu Banyak Perintah

Anak-anak bisa merasa tertekan jika orangtua terus memberikan instruksi tanpa henti. Mereka mungkin menolak mendengarkan sebagai bentuk perlawanan untuk mendapatkan kemandirian dan ruang untuk membuat pilihan sendiri.

3. Instruksi yang Tidak Jelas

Komunikasi yang tidak spesifik atau membingungkan sering kali menjadi alasan anak-anak tidak memahami apa yang diminta dari mereka. Pesan yang jelas dan sederhana membantu anak-anak memahami harapan dengan lebih baik.

4. Nada Negatif atau Kritik Berlebihan

Berteriak atau menggunakan nada yang terlalu kasar dapat membuat anak-anak merasa terpojok. Hal ini sering kali menyebabkan mereka menutup diri, alih-alih mendengarkan dengan baik.

5. Terlalu Banyak Aturan

Banjir aturan atau larangan yang berlebihan dapat membuat anak-anak merasa tertekan. Mereka mungkin memberontak sebagai cara untuk mencari kebebasan.

6. Mencari Perhatian

Ketika kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi, mereka mungkin sengaja tidak mendengarkan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian. Sikap ini sering kali menjadi tanda bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan kehangatan dari orang tua.

 

Halaman:
1 2
      
