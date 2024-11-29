Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Haru Prilly Latuconsina Nonton Konser Terakhir Adele di Amerika Serikat, Bikin Iri Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:06 WIB
Momen Haru Prilly Latuconsina Nonton Konser Terakhir Adele di Amerika Serikat, Bikin Iri Netizen
Prilly Latuconsina nonton konser Adele. (Foto: IG Prilly)
A
A
A

AKTRIS Prilly Latuconsina begitu bahagia bisa menyaksikan langsung konser penyanyi favoritnya, Adele saat dirinya pelesiran ke Las Vegas, Amerika Serikat. Bintang film Danur ini memutuskan menonton konser Adele yang tak lama lagi memutuskan hiatus dari industri musik.

Momen bahagia itu diunggah Prilly di akun Instagram-nya, @prillylatuconsina. Prilly mengatakan ini merupakan konser terakhir pelantun Someone Like You itu sebelum sang bintang akan rehat untuk waktu yang cukup lama.

“Keputusan yang impulsif: Memesan tiket untuk pertunjukan terakhir Adele-dan itu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan,” tulis Prilly dikutip Jumat (29/11/2024).

Postingan Prilly ini memerlihatkan betapa bahagianya ia bisa menyaksikan langsung penampilan Adele yang memukau. Sederet lagu hits Adele pun dibawakan dengan megah dan membuat penonton bernyanyi bersama.

Prilly juga tampil memukau dengan dress hitam yang elegan. Outfit tersebut senada dengan konser Adele yang bertemekan glamor dan mewah. Megahnya konser Adele ini juga membuat Prilly terharu dan tak kuasa menahan air matanya.

Prilly Latuconsina

“Menyaksikan pertunjukan terakhirnya sebelum ia beristirahat panjang terasa seperti keajaiban murni. Saya menyanyikan setiap lirik dengan sepenuh hati dan tidak dapat menahan air mata,” ungkap Prilly.

Penampilan memukau Adele ini sukses membius para penonton yang hadir di pertunjukan terakhirnya. Prilly pun turut bernyanyi bersama saat Adele membawakan lagu Set Fire To The Rain, Someone Like You hingga When We Were Young.

Terlihat Prilly begitu tersenyum lepas saat bisa menonton langsung konser megah dari musisi Adele ini.

Momen Prilly Latuconsina nonton langsung konser Adele di Amerika Serikat itu membuat netizen ikut terharu sekaligus mengiri dengan kesempatan emas tersebut. Apalagi, Adele merupakan salah satu penyanyi pop dunia yang diidokan banyak orang.

 

Halaman:
1 2
      
