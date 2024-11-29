Kerajaan Bisnis Kian Menggurita, Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground

Nagita Slavina ternyata sudah lama memiliki keinginan untuk memiliki playground yang bisa digunakan bukan hanya untuk anaknya, tapi juga seluruh anak-anak Indonesia. Istri Raffi Ahmad ini mengaku ide untuk menghadirkan playground ini bermula dari kecintaannya pada anak-anak.

Meski masih belum dibangun secara permanen, Nagita Slavina membuat playground dengan nama panggilan putranya, Cipung. Playground dengan nama Cipungland ini beroperasi sampai tanggal 1 Desember 2024.

"Dimulai dari aku tuh suka banget sama anak kecil, jadi begitu aku punya anak tuh happy dan akhirnya punya animasi dan waktu itu ngobrol sama teman-teman kenapa kita gak bikin juga tempat bermainnya," ujar Nagita Slavina di Bintaro, Tangerang Selatan.

Wanita yang akrab disapa Gigi ini pun sudah sejak lama ingin membuat sebuah arena playground untuk menyenangkan hati anak-anak Indonesia agar bisa bermain bersama. Dimulai dari playground di dalam mall selama lima hari, Gigi berharap nantinya dia bisa membuat playground secara permanen.

"Sebelum kita bikin tempat bermain yang permanen, kenapa gak kita coba dulu bikin eventnya dulu. Kayaknya hari ini tuh udah dari lama pengen bikin, kesampaiannya hari ini," ungkapnya.

Nagita Slavina merasa senang melihat anak-anak yang antusias ketika melihat banyak dekorasi warna-warni serta aneka permainan yang disediakan Cipungland.