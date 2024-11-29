Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kerajaan Bisnis Kian Menggurita, Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |13:36 WIB
Kerajaan Bisnis Kian Menggurita, Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground
Kerajaan Bisnis Kian Menggurita, Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

Nagita Slavina ternyata sudah lama memiliki keinginan untuk memiliki playground yang bisa digunakan bukan hanya untuk anaknya, tapi juga seluruh anak-anak Indonesia. Istri Raffi Ahmad ini mengaku ide untuk menghadirkan playground ini bermula dari kecintaannya pada anak-anak.

Meski masih belum dibangun secara permanen, Nagita Slavina membuat playground dengan nama panggilan putranya, Cipung. Playground dengan nama Cipungland ini beroperasi sampai tanggal 1 Desember 2024.

"Dimulai dari aku tuh suka banget sama anak kecil, jadi begitu aku punya anak tuh happy dan akhirnya punya animasi dan waktu itu ngobrol sama teman-teman kenapa kita gak bikin juga tempat bermainnya," ujar Nagita Slavina di Bintaro, Tangerang Selatan.

Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground Sendiri bernama Cipungland
Nagita Slavina Wujudkan Impian Bikin Playground Sendiri bernama Cipungland

Wanita yang akrab disapa Gigi ini pun sudah sejak lama ingin membuat sebuah arena playground untuk menyenangkan hati anak-anak Indonesia agar bisa bermain bersama. Dimulai dari playground di dalam mall selama lima hari, Gigi berharap nantinya dia bisa membuat playground secara permanen. 

"Sebelum kita bikin tempat bermain yang permanen, kenapa gak kita coba dulu bikin eventnya dulu. Kayaknya hari ini tuh udah dari lama pengen bikin, kesampaiannya hari ini," ungkapnya. 

Nagita Slavina merasa senang melihat anak-anak yang antusias ketika melihat banyak dekorasi warna-warni serta aneka permainan yang disediakan Cipungland. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement